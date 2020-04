RaceAtHome: Michelisz le plus rapide des “vrais” pilotes du WTCR, alors que l’écart se resserre

-

Norbert Michelisz a souligné son statut de simracer de haut niveau devenu pilote de course en réalisant le meilleur temps parmi les véritables pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup lors des préqualifications sur le Slovakia Ring.

Michelisz a été propulsé du statut de pilote de simulateur à celui de roi du WTCR en un peu plus d'une décennie, remportant la prestigieuse couronne la saison dernière au volant d'une Hyundai i30 N TCR alignée par le BRC Racing Team, après avoir débuté sa carrière en compétition en ligne.



Son meilleur tour au classement du jeu RaceRoom a été de 2m07.934s, à seulement 0.325s de Bence Bánki, simracer et meilleur chrono absolu. Niels Langeveld, qui a terminé sur le podium pour Comtoyou Team Audi Sport en WTCR en 2019, est le deuxième meilleur "vrai" pilote WTCR, à 0.347s de Bánki. Vainqueur de course en WTCR, le Slovaque Mato Homola a lui conclu à 0,520s du meilleur temps.



La prochaine étape pour Michelisz et ses collègues pilotes WTCR est la deuxième manche de la série WTCR Esports de pré-saison, lundi soir. Toute l'action du serveur principal de RaceRoom sera diffusée en direct à partir de 19h30 CET sur Facebook et YouTube. Cliquezicipour consulter le classement des préqualifications.

