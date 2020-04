RACEATHOME: Monteiro, rookie en jeu de simulation, impressionne en Esports WTCR

La progression de six places de Tiago Monteiro dans le premier tour de la Course 2 n'a pas été récompensée lors de la première manche de la pré-saison de la série WTCR Esports.

Moins de trois semaines après avoir fait ses débuts sur simulateur, le pilote Honda a tenté d'apprendre des pilotes en ligne beaucoup plus expérimentés qui le précédaient, mais il est resté longtemps le premier des pilotes WTCR - FIA World Touring Car Cup de la vraie vie durant une partie importante de la course dans un Hungaroring virtuel lundi soir, mais il a été dépassé à un peu plus de 10 minutes de la fin.



Après avoir maintenu un certain nombre de concurrents derrière lui grâce à une impressionnante défense, le Portugais a été poussé en tête-à-queue à deux reprises et a conclu à un 23e rang non représentatif, une place de moins que son classement dans la course 1.



"Considérant que je n'ai essayé ce jeu que deux fois - la semaine dernière et aujourd'hui - j'ai été un peu surpris", a déclaré Monteiro. "La première course a été un départ désastreux ; j'ai été poussé en tête-à-queue et je me suis retrouvé à l'arrière, m'amusant avec Norbert Michelisz et Attila Tassi pendant un bon moment. Dans la deuxième course, je suis passé de la 23e à la 17e place au premier tour, ce qui m'a mis dans un bon groupe avec quelques gamers à l'avant que j'essayais de suivre - c'est impossible, mais quand même, j'ai appris d'eux."



"Dans les derniers tours, tout le monde était très excité et je me suis fait poussé encore deux fois. C'était une expérience intéressante, c'était bien de se battre [et] j'espère que le spectacle était bon, parce que c'était l'idée".

