RaceAtHome: Présentation de la course du Salzburgring du championnat de présaison Esport WTCR

Les six épreuves du championnat d'avant-saison WTCR Esports débuteront sur un Salzburgring virtuel dimanche (14 juin) avec un format adapté pour la télévision, et qui sera uniquement réservé aux pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Organisé sur six week-ends jusqu'au 19 juillet sur la plateforme RaceRoom Racing Experience, le championnat d'avant-saison du WTCR sportif donnera aux fans la possibilité de regarder des courses virtuelles de WTCR.



Tous les pilotes participant seront équipés d'une webcam et d'un microphone connectés, ce qui permettra aux spectateurs de voir et d'entendre leurs héros pendant les courses. La fonction microphone permettra également aux pilotes d'être interviewés et d'interagir avec leurs rivaux. Des vidéos de pilotes sur leur simulateur, à la maison et profitant de moments amusants seront également partagées pendant les émissions d'une heure.



Des nouveautés pour 2020 seront proposées avec six circuits emblématiques, dont trois qui seront utilisés dans la réalité en WTCR - FIA World Touring Car Cup. Et avec le lancement de la vraie saison du WTCR sur le Salzburgring en septembre, le championnat d'avant-saison WTCR Esports donnera un avant-goût virtuel de ce qui se passera dans quelques mois.



Qui est sur la grille virtuelle ?

Les pilotes suivants participeront à l'épreuve d'avant-saison du championnat Esports WTCR sur une version virtuelle du Salzburgring le 14 juin :



#1 : Norbert Michelisz (Hongrie), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

#7 : Aurélien Comte (France), DG Sport Compétition, Peugeot 308TCR

#8 : Luca Engstler (Allemagne), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

#9 : Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#10 : Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#11 : Thed Björk (Suède), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#18 : Tiago Monteiro (Portugal), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#29 : Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#31 : Tom Coronel (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 : Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#65 : Kevin Ceccon (Italie), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris

#68 : Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#70 : Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR

#86 : Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 : Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competición

#100 : Yvan Muller (France), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#111 : Andy Priaulx (Grande-Bretagne), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Explication du format du championnat d'avant-saison WTCR Esports :

Chaque championnat d'avant-saison du WTCR Esports comprendra une séance de qualification de 10 minutes, suivie d'un shootout pour les cinq premiers dans le cadre de la Superpole, qui sera inclus dans la diffusion officielle.



La course 1 durera 12 minutes et la grille de départ sera établie à partir des résultats combinés des qualifications. La course 2 durera également 12 minutes, mais les 10 premiers résultats des qualifications seront inversés pour former les cinq premières lignes de la grille. Les voitures apparaîtront telles qu'elles seront au début de la saison réelle du WTCR sur la piste, en septembre prochain.



Un tour de piste guidé avec Esteban Guerrieri

Le premier vrai pilote WTCR à remporter une épreuve WTCR à Esports, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Esteban Guerrieri est votre guide sur les 4,241 kilomètres de Salzburgring en cliquantici.



Ma préparation, par Yann Ehrlacher

La préparation est essentielle dans toutes les formes de sport automobile et il n'en va pas autrement pour le championnat WTCR Esports. Cliquezicipour un tour guidé de la part de Yann Ehrlacher, pilote Cyan Racing Lynk & Co.



Mon menu de pilote esport, par Luca Engstler

Afin de rester en forme pendant les phases intenses de courses du championnat WTCR Esports d'avant-saison, les pilotes doivent être en pleine forme physique. Luca Engstler, pilote de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, explique comment cela se fait en cliquantici.



Les fans pourront voir et entendre leurs héros

Les 17 pilotes seront équipés d'une webcam et d'un microphone, ce qui permettra aux spectateurs de voir et d'entendre leurs héros pendant les courses. La fonction microphone permettra également aux pilotes d'être interviewés et d'interagir avec leurs rivaux.



Des vidéos de pilotes sur leur simulateur, à la maison et profitant de moments amusants seront également partagées pendant les émissions d'une heure. Et tandis que les pilotes feront la course depuis leur domicile, la production télévisuelle sera gérée depuis Paris avec une équipe de 30 personnes travaillant dans le respect de la distance sociale et d'autres exigences en matière de santé et de sécurité.



Ce que vous allez regarder ?

Les programmes bénéficieront de la même expertise de production interne que les émissions réelles de WTCR en partenariat avec le fournisseur technique AMP Visual. Fruit du travail d'une équipe de 30 personnes, les programmes auront le même aspect et la même convivialité que les émissions de WTCR, avec des graphiques identiques à l'écran et des commentaires d'experts, avec notamment sur le flux mondial la voix de l'incontournable Martin Haven.



Alexandra Legouix, journaliste des stands en WTCR, présentera l'événement et interviewera les pilotes pendant leur course à domicile. James Kirk, commentateur du WTCR Esports, se joindra à l'équipe pour offrir un point de vue d'expert sur la simulation de course.



Comment regarder ?

Eurosport 1 diffusera toutes les épreuves du championnat d'avant-saison Esports WTCR, l'épreuve de Salzburgring étant prévue à 15h15 CET le dimanche 14 juin. Les programmes seront disponibles sur les chaînes de médias sociaux du WTCR à partir de 09h00 CET le lendemain.



En plus de la couverture sur Eurosport dans 54 pays, les épreuves du championnat d'avant-saison Esports WTCR seront diffusés sur les chaînes suivantes, et d'autres seront bientôt annoncés :



Astro (Malaisie)

Eurosport Inde

Huya (Chine)

Motowizja (Pologne)

RTBF Auvio (Belgique)

StarTimes (Afrique subsaharienne)

SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)

Tencent (Chine)

Trois (Nouvelle-Zélande)



Quelles seront les prochaines étapes ?

Après le Salzburgring du 14 juin, voici le calendrier du championnat d'avant-saison Esports WTCR :



le 21 juin : Hongrie (heure de diffusion Eurosport : 22h30 CET)

28 juin : Slovakia Ring (heure de diffusion Eurosport : 22h00 CET)

5 juillet : Ningbo International Speedpark (heure de diffusion Eurosport : 23h00 CET)

12 juillet : Circuito da Guia, Macao (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

19 juillet : Circuit international de Sepang (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)



Les fans au coeur de l'action

Organisé pour donner aux pilotes du WTCR la possibilité de dialoguer avec les fans par le biais des plateformes de médias sociaux du WTCR en attendant le début de la campagne 2020 et en prélude au championnat en ligne Esports WTCR complet qui doit débuter plus tard cette année, le championnat d'avant-saison Esports WTCR de RaceRoom, en partenariat avec Eurosport Events, compte comme partenaires : Goodyear, TAG Heuer, DHL, KW Suspensions, TrackTime et Liqui Moly, une montre TAG Heuer étant destinée au champion. La série fera la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA.



"More than a game" : Plus qu'un jeu :Cliquezicipour voir l'annonce du Championnat WTCR d'avant-saison d'Esports.

