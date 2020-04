Kuba Brzezinski, qui a remporté la finaledu WTCR Esports à Kuala Lumpur en décembre dernier, s'est révélé dans la catégorie lorsqu'il a remporté une victoire décisive sur le Slovakia Ring virtuel en août 2019.

La star polonaise de l'équipe Williams Esports (ici en photo en tête du peloton sur une CUPRA) a remporté la première course de la manche en ligne du WTCR d'Esports, malgré avoir perdu la pole position pour neuf millièmes au profit de l'Espagnol Néstor Garcia (Red Bull Racing Esports / Audi).



Mais Brzezinski est allé chercher la victoire, prenant la tête dans un dernier tour dramatique pour devancer Garcia et l'Allemand Michael Raechl (EURONICS Gaming / CUPRA).



Brzezinski sera à nouveau en action lorsque la série de présaison Esports WTCR reprendra sur le Slovakia Ring en direct surFacebooketYouTubeà partir de 19h30 CET ce lundi (20 avril). Mais il aura du terrain à rattraper après avoir dû se contenter du 16e rang lors des préqualifications.

The post #RaceAtHome : quand Brzezinski émergeait comme un pilote de référence en WTCR sur le Slovakia Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.