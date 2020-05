RaceAtHome : Que la force soit avec les meilleurs pilotes de simulation dans leur combat pour

-

Les meilleurs pilotes de simulation de toute la galaxie espèrent avoir la force avec eux lorsqu'un Speedpark International virtuel de Ningbo accueillera la troisième épreuve de la série Esports WTCR Beat the Drivers sur RaceRoom à 19h30 CET en cette Journée Star Wars (aujourd'hui).

Ce 4 mai prend une signification supplémentaire, puisqu'il ne restera qu'un rendez-vous dans la bataille de pré-saison en WTCR Esports après celui de Ningbo, les principaux pilotes en ligne se mesurant à des pilotes réels de WTCR - FIA World Touring Car Cup passés et présents, tous promouvant la campagne #RaceAtHome de la FIA.

Prévue pour donner aux pilotes de WTCR la possibilité de s'engager auprès des fans en attendant le début de la campagne 2020, la série de pré-saison Esports WTCR comprend quatre circuits plus les voitures et les livrées de l'Esports WTCR 2019. En prélude au championnat en ligne Esports WTCR qui débutera plus tard dans l'année, la série de pré-saison présente TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions comme partenaires, une montre TAG Heuer étant destinée au champion.

Le compteur WTCR de Ningbo Esports affiche 4889 candidats

Au total, 4889 participants se sont inscrits pour le rendez-vous de Ningbo, dont 20 talents de la simulation - y compris un certain nombre de simulateurs professionnels - qui affronteront dix pilotes WTCR sur le serveur principal de RaceRoom. Parmi les stars de la simulation, on trouve les champions Esports WTCR 2018 et 2019, Bence Bánki (Slovaquie), de Red Bull Racing Esports, et Gergo Baldi (Hongrie), de M1RA Esports, leader après deux épreuves, ainsi que le Polonais Kuba Brzezinski (Williams Esports), vainqueur d'une des deux courses en finale de l'Esports WTCR 2à19. Au total, 13.240 personnes se sont inscrites à l'Esports WTCR Beat the Drivers on RaceRoom.

Une première pour Ningbo, en direct sur Motorsport.tv !

La course de ce soir marquera la première diffusion de l'Esports WTCR sur Motorsport.tv, ce qui complète les accords de couverture existants sur Facebook et YouTube. C'est également la première fois que le Ningbo International Speedpark est utilisé pour un événement Esports WTCR, ce qui permettra de créer des conditions plus équitables et d'apporter un nouvel espoir à plusieurs concurrents visant à décrocher leur premier podium ou à marquer leurs premiers points. Suivez ce lien pour consulter le classement du championnat après deux manches : http://game.raceroom.com/championships/48#standings

Gomez rapide pour son retour en Esports WTCR

L'Argentin Juan Manuel Gomez (Fast Lap Esports), absent depuis 2017, a fait forte impression pour son retour dans l'action dans l'Esports World Touring Car avec le deuxième meilleur temps des préqualifications. Le leader du championnat, Gergo Baldi, a été le plus rapide. L'Allemand Mortiz Löhner a terminé troisième, Bence Bánki quatrième et le Hongrois Martin Barna cinquième. Esteban Guerrieri a été le plus rapide des pilotes de WTCR avec un temps de 1m44.652s, qui fait très bonne figure par rapport au chrono de référence de Baldi (1m44.380s). Consultez le classement ici : http://game.raceroom.com//competitions/1029/leaderboard

Les rivaux de Guerrieri punis après qu'il ait perdu un podium en Esports WTCR

Gianmarco Fiduci et Tim Heinemann ont été pénalisés pour leur implication dans la collision qui a privé le vrai pilote de WTCR Esteban Guerrieri d'un podium lors de la course Esports du Slovakia Ring. Guerrieri, qui a terminé deuxième de la Coupe du monde des voitures de tourisme WTCR FIA 2019 au volant d'une Honda Civic Type R TCR pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, était en bonne voie pour terminer troisième lors de la deuxième des deux courses qui se sont déroulées le mois dernier sur le tracé virtuel de Slovaquie. C'était sans compter sur un contact au virage 8 dans le 11e tour, qui l'a fait chuter au classement. Fiduci et Heinemann ont tous deux été pénalisés de trois points pour leur implication dans l'incident qui est détaillé comme suit dans le rapport officiel : "Guerrieri défend sa position avec acharnement, va légèrement sur l'herbe dans le virage 7 et freine à l'intérieur pour le virage 8. Heinemann freine trop tard, mais se fait également heurter par Fiduci. Fiduci est lui-même poussé par [Kubaa] Brzezinski, mais cela se produit aussi parce que Fiduci vient toucher Brzezinski". Fiduci doit participer à l'épreuve Esports WTCR de Ningbo ce soir, mais Heinemann n'est pas qualifié.

Le pilote Cyan Ehrlacher portera l'étendard de Lynk & Co depuis son domicile

Yann Ehrlacher pilotera une version virtuelle de la Lynk & Co 03 TCR de la société chinoise Geely Group Motorsport à Ningbo en Esports WTCR. Et le pilote WTCR - FIA World Touring Car Cup de Cyan Racing est fan de sa voiture de course en ligne : "La version RaceRoom de la Lynk & Co 03 TCR est superbe et l'intérieur semble vraiment réel, j'oublie parfois que je suis assis à la maison et non dans ma propre voiture de course", a dit Ehrlacher. "En termes d'équilibre, la voiture est assez bien au freinage et assez similaire, avec un peu de survirage, dans les virages à grande vitesse. La simulation est un moyen pour moi de garder la forme et la vivacité avant le début de la saison WTCR 2020."

Du WTCR pour tous les âges

De jeunes et moins jeunes “Simracers” seront en action sur le tracé de Ningbo virtuel. Balint Szoboszlai, 14 ans, est le plus jeune pilote de l'Esports WTCR tandis que Caryl Vega, 50 ans, est le plus âgé. Szoboszlai courra sous l'identité de Daniel Haglöf au volant d'une CUPRA TCR, tandis que Vega jouera le rôle de Tiago Monteiro au volant d'une Honda Civic Type R TCR. Les jumeaux brésiliens Leandro et Lucas participeront également à l'événement.

LES RÈGLES EN BREF

*Même barème de points pour le serveur 1 que celui utilisé pour l'Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 après les qualifications, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 aux 15 premiers dans la Course 1 et de la Course 2). Les courses du serveur 2-4 seront le plaisir, donc sans points.

*Usure des pneus, pénalités et équilibre des performances appliqués.

*Set-up bloqué, consommation de carburant et arrêts d'urgence non actionnés.

FORMAT DE COURSE SERVEUR 1

19h00 : Ouverture du serveur pour les essais

19h30 : Début du streaming en direct

19h35 : Qualification (15 minutes)

19h50 : Course 1 (25 minutes)

20h15 : Course 2 (25 minutes, top 10 en grille inversée)

20h45 : Fin de la retransmission en direct

(Les courses des serveurs 2, 3 et 4 ne seront pas diffusées en continu mais les résultats seront publiés.)

LES PILOTES WTCR PASSÉS ET PRÉSENTS EN ACTION

Mikel Azcona (Espagne) CUPRA TCR

Kevin Ceccon (Italie) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Aurélien Comte (France) Peugeot 308TCR

Yann Ehrlacher (France) Lynk & Co 03 TCR

Luca Engstler (Allemagne) Hyundai i30 N TCR

Néstor Girolami (Argentine) Honda Civic Type R TC

Esteban Guerrieri (Argentine) Honda Civic Type R TCR

Mato Homola (Slovaquie) Hyundai i30 N TCR

Norbert Michelisz (Hongrie) Hyundai i30 N TCR

Attila Tassi (Hongrie) Honda Civic Type R TCR

COMMENT SUIVRE L'ESPORTS WTCR À NINGBO

En plus de la couverture sur Motorsport.tv, les courses du serveur 1 seront disponibles sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube officielle du WTCR, James Kirk et Robert Wiesenmüller qui apportant leurs commentaires d'experts (les courses des serveurs 2, 3 et 4 ne seront pas diffusées en continu mais les résultats seront publiés) ici :

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtv







