RaceAtHome : Une course Esports WTCR palpitante et des victoires pour Löhner et Baldi sur le

La série de présaison d'Esports WTCR a offert de l'action du début à la fin, alors que l'Allemand Moritz Löhner et le Hongrois Gergo Baldi se sont partagés les victoires sur un Ningbo International Speedpark international virtuel, lundi soir.

Mais la victoire a failli être remportée par un vrai pilote de WTCR, Esteban Guerrieri, qui en a été empêché dans les derniers virages de la course 2 à cause d'un contact avec Baldi. Bien qu'il ait dû se contenter de la deuxième place, ce résultat est le meilleur pour l'Argentin en WTCR Esports sur sa Honda, le Polonais Nikodem Wisniewski complétant le podium de la Course 2.



Kuba Brzezinski (Pologne), le champion en titre Esports WTCR 2019, a terminé deuxième de la course 1, derrière Löhner, son coéquipier de l'équipe Williams Esports, et le Slovaque Bence Bánki, troisième sous les couleurs de Red Bull Racing Esports.



Prévue pour donner aux pilotes de WTCR la possibilité de s'affronter virtuellement avec les simracers en attendant le départ du v rai championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, la série de pré-saison Esports WTCR comprend quatre circuits ainsi que les voitures et les livrées de la série Esports WTCR 2019. En prélude au championnat en ligne Esports WTCR qui doit débuter plus tard cette année, la série de pré-saison de RaceRoom compte TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions comme partenaires, avec une montre TAG Heuer destinée au futur champion.



La série en ligne entre les principaux simracers et certains pilotes de WTCR sélectionnés fait également la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA, qui encourage les gens à rester en sécurité à la maison pendant la pandémie de coronavirus.



Course 1 : Löhner, une manoeuvre tardive pour un premier succès en Esports WTCR

Moritz Löhner a remporté sa première victoire dans la série de présaison en Esports WTCR après une bagarre intense avec son compatriote Kuba Brzezinski.



Après avoir décroché la pole position pour 0,025 secondes dans les derniers instants des qualifications, Löhner a pris une avance en début d'épreuve sur sa CUPRA TCR (aux couleurs de Tom Coronel), mais Brzezinski - qui courait sous les couleurs d'Andy Priaulx sur une Lynk & Co 03 TCR - est revenu au contact avant de le dépasser.



Malgré la pression de Bence Bánki, Löhner n'a jamais perdu de vue Brzezinski, et il parvenait à le dépasser grâce à une belle manoeuvre à l'extérieur dans le dernier virage.



Brzezinski ripostait quelques virages plus tard, mais il virait large à la sortie d'une épingle à gauche. Après un léger contact entre les deux hommes, Löhner reprenait la tête, et ne la perdait plus.



Après s'être imposé sur le Slovakia Ring, Bánki poursuivait sa belle série avec une troisième place, Nikodem Wisniewski terminant quatrième pour Williams Esports et Gergo Baldi battant son coéquipier de M1RA Esports, Dávid Nagy, pour décrocher la cinquième place.



Esteban Guerrieri s'est qualifié à la cinquième place, sa meilleure performance de la saison, mais il chutait momentanément à la dixième place lors de cette première manche lorsqu'un freinage raté le faisait sortir de la piste, avant de reprendre plusieurs positions. L'Espagnol Néstor Garcia terminait dixième pour hériter de la pole position avec la grille inversée, devant l'Argentin Juan Manuel Gomez.



Course 2 : Baldi brise le rêve de victoire de Guerrieri



Néstor Garcia gardait le bénéfice de sa pole position au départ mais Esteban Guerrieri, parti derrière lui, arrivait trop vite au premier virage et le heurtait involontairement par l'arrière. L'Espagnol parvenait tout de même à conserver sa première place mais, dans la bousculade qui s'ensuivait, ce fut au tour de Gomez d'être touché par Adam Pinczes alors qu'il évitait la voiture de Guerrieri, brièvement ralentie. Kuba Brzezinski était ensuite touché par derrière par Bánki à l'épingle à cheveux avant la fin du premier tour, Brzezinski poussant à son tour Pinczes à la sortie du virage.



Fort de sa grande connaissance de la piste, acquise lors de la course de Ningbo, Guerrieri se lançait alors à la poursuite de Garcia. Le Sud Américain prenait finalement l'avantage grâce à un mouvement inspiré à l'épingle à cheveux alors qu'il restait un peu moins de 15 minutes au chrono. Cependant, cette bataille avait permis à Baldi de se rapprocher du duo de tête et le Hongrois a profité d'une erreur de Garcia (Red Bull Racing Esports) à la sortie du virage 1 au tour suivant pour prendre la deuxième place.



Le décor était planté pour une fin de course palpitante à 12 minutes de la fin alors que Guerrieri compensait son manque d'expérience de la course en ligne pour tenir Baldi à distance sur sa Hyundai i30 N TCR aux couleurs de Gabriele Tarquini. Tour après tour, la trajectoire plus large de Guerrieri dans le virage 1 lui a permis de garder Baldi derrière lui, mais ce dernier, champion en ligne du WTCR Esports l'année dernière, finissait par trouver l'ouverture à l'épingle à cinq minutes de la fin.



Mais Guerrieri n'avait pas fini et il réussissait un nouveau coup au tour suivant, feignant de se déporter à droite avant de plonger à gauche pour reprendre la tête dans l'épingle à cheveux au volant de sa Honda Civic Type R TCR de la livrée ALL-INKL.COM.



Baldi maintenait la pression et une meilleure sortie du dernier virage dans l'avant-dernier tour a forcé Guerrieri à prendre une ligne plus serrée pour le virage 1. Cela a permis à Baldi de se porter à côté de lui, mais Guerrieri défendait sa position jusqu'à la dernière épingle à cheveux. Guerrieri fermait la porte à l'amorce du virage, mais un léger contact de Baldi suffisait pour pousser la Honda hors de la trajectoire. Baldi repassait en tête, à quelques virages de l'arrivée.



Guerrieri prenait la deuxième place, suivi de Nikodem Wisniewski, Moritz Löhner, Kuba Brzezinski et Dávid Nagy. Mikel Azcona, vainqueur en WTCR, a terminé à un solide 10e rang sur sa CUPRA TCR.



"C'était une course très excitante et j'ai beaucoup apprécié, très à la limite", a déclaré Guerrieri après la course. "J'avais un bon rythme et j'ai eu une belle bagarre avec Baldi pour la première place. A la fin, il m'a juste poussé de l'arrière et m'a envoyé au large et je pense que ce n'est probablement pas légal".

