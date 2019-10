Rapide en essais libres WTCR, Langeveld ne doute plus

Le meilleur temps de Niels Langeveld en Essais Libres 1 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a donné une confiance bienvenue au pilote Comtoyou Team Audi Sport.

N'ayant pas encore atteint les avant-postes pour sa première campagne en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Langeveld était leader ce matin sur un circuit de Suzuka très pluvieux, où il roule pour la première fois.



“Je n'arrivais pas y croire,” a déclaré Langeveld. “L'on commence parfois à douter de soi, mais cela prouve encore une fois que nous sommes capables d'y arriver et je suis très content de l'équipe. Ils ont fait du beau travail juste après la Chine, la voiture était complètement endommagée quand je me suis fait percuter par [Tiago] Monteiro. Ils l'ont reconstruite en un jour et demi. Le moteur a été changé, la boîte de vitesses a été changée : c'est une belle réussite pour les mécaniciens, pour l'équipe et aussi pour Audi Sport d'avoir obtenu ce résultat en essais libres. Le seul hic est que ce ne sont que les essais libres, ce qui ne garantit rien. Je dois donc rester concentré, mais le week-end commence très bien.”

