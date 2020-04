Rappel : cinq courses mémorables du WTCR 2019 à suivre aujourd’hui sur Eurosport

-

A partir de 11h30 CET aujourd'hui, Eurosport 1 rediffuse cinq courses mémorables du WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup.

Choisies avec soin parmi la liste des 30 courses de la saison dernière par l'équipe d'Eurosport Events à l'origine du WTCR, les cinq courses choisies que les téléspectateurs d'Eurosport pourront savourer sont les suivantes :

La course 2 de la WTCR Race of Hungary : où Girolami remonte de la sixième place à la victoire sur une piste glissante

Course 1 de la WTCR Race of Slovakia : Vervisch gagne huit places au premier tour puis s'impose

Course 1 de la WTCR Race of Germany : Sensationnel saut d'obstacles sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife

Course 2 de la WTCR Race of Macau : Muller, Guerrieri en vedette dans une bataille tendue et stratégique en ville

Course 3 de la WTCR Race of Malaysia : La course au titre qui a tout décidé jusqu'au dernier tour

Les courses seront diffusées sur Eurosport 1 le 29 avril selon le calendrier ci-dessous. Une fois diffusées, les fans pourront choisir leur favori parmi la liste de cinq, grâce à un vote en ligne disponible sur la page officielle de la WTCR sur Facebook : https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

Course 2, WTCR Race of Hungary : 11h30 CET

Course 1, WTCR Race of Slovakia : 12h00 CET

Course 1, WTCR Race of Germany : 12h30 CET

Course 2, WTCR Race of Macau : 13h00 CET

Course 3, WTCR Race of Malaysia : 13h30 CET

