Avant la toute première WTCR Race of Alsace GrandEst sur l’Anneau du Rhin, voici un rappel du fonctionnement d’un week-end de course en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Même format de qualification mais attribution des points modifiée

Le format par élimination des qualifications en trois phases (Q1, Q2, Q3) reste inchangé, mais la manière dont les points sont attribués est entièrement nouvelle pour 2022.



À partir de cette année, les cinq pilotes les plus rapides lors des qualifications, quel que soit le moment où ils réalisent leur meilleur tour ou qu’ils passent en Q3 ou non, sont récompensés par des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.



Ce changement encourage les pilotes à réaliser des chronos rapides dans chaque phase des qualifications et à éviter la tentation d’adopter une approche stratégique en essayant d’obtenir la 10e place en Q2, qui donne droit à la pole position pour la course à grille partiellement inversée.



La Course 1 est la plus importante, la Course 2 est la course partiellement inversée

Avant la course à grille partiellement inversée, les pilotes de la Course 1 s’alignent en fonction des résultats combinés des qualifications et s’affrontent pendant 30 minutes plus un tour (35 minutes plus un tour sur circuit routier en cas de déploiement de la voiture de sécurité). Les sept premiers à l’arrivée obtiennent plus de points que précédemment, les pilotes étant récompensés comme suit :

1er = 30 points ; 2e = 23 ; 3e = 19 ; 4e = 16 ; 5e = 14 ; 6e = 12 ; 7e = 10 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

La Course 2 devient la course à grille partiellement inversée sur une durée de 25 minutes plus un tour (ou 30 minutes plus un tour s’il y a une intervention de la voiture de sécurité sur une piste en ville).Les points sont attribués comme suit :

1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

Comment les grilles sont formées

La grille de départ de la Course 1 est déterminée par les résultats finaux de la Q3 (positions 1-5) et de la Q2 (positions 6-12) pour les 12 premières positions sur la grille. Les résultats de la Q1 déterminent le reste de la grille de la Course 1.



Pour la Course 2, les positions 1 à 10 de la grille sont occupées par les 10 premières voitures selon les résultats finaux combinés des qualifications, mais dans l’ordre inverse. Les positions 11 et 12 sont occupées par les voitures de la Q2 qui l’ordre n’est pas inversé. Le reste de la grille de départ est déterminé par les résultats de la Q1 à partir des positions 13 et suivantes.



Durée des courses augmentée et chronométrée en minutes, non mesurée en kilomètres

La Course 1 se déroule sur 30 minutes plus un tour et la Course 2 sur 25 minutes plus un tour. Pour les courses en ville, si la voiture de sécurité est déployée, la Course 1 est automatiquement prolongée à 35 minutes plus un tour, et la Course 2 à 30 minutes plus un tour. L’objectif est d’allonger la durée de chaque course de deux tours afin d’offrir aux concurrents plus de temps précieux en piste.



Temps de réparation prolongé

La possibilité de ravitaillement en carburant, de réparation et de changement de configuration entre les courses a été portée à un minimum de 60 minutes, contre 20 auparavant. Cette augmentation donne aux équipes plus d’opportunités pour réparer les dommages de la Course 1 d’une manière moins intense ou pour changer les réglages afin d’améliorer les performances de la voiture pour la Course 2 et d’augmenter les chances de gagner.



Avec plus de temps pour préparer les voitures avant la deuxième course du week-end, les pilotes sont plus enclins à se donner à fond dans la Course 1, l’objectif étant d’améliorer la course.



Révision des règles relatives au poids de compensation

Les règles de compensation de poids ont été révisées et simplifiées pour 2022. Toutes les voitures emportent zéro kilogramme de poids de compensation lors du premier rendez-vous de la saison. Lors du deuxième rendez-vous, le poids de compensation de chaque modèle est basé sur le meilleur temps de qualification obtenu lors du rendez-vous précédent. À partir du troisième rendez-vous, le poids de compensation est basé sur le meilleur temps de qualification réalisé lors de l’un des deux rendez-vous précédents, plutôt que sur la moyenne des deux meilleurs temps au tour sur trois rendez-vous comme c’était le cas en 2021. Cela signifie que le poids de compensation est plus rapide à mettre à jour et donc plus réactif.



En outre, le poids de compensation maximum a été réduit de 60 à 40 kilogrammes pour éviter des contrastes importants de performances d’une course à l’autre, et donc rendre les niveaux de performance de chaque marque encore plus proches. Les mêmes principes de poids de compensation s’appliquent aux inscriptions course par course.

