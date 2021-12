Mikel Azcona et Rob Huff ont remporté deux victoires sensationnelles lors de la WTCR VTB Race of Russia alors que Yann Ehrlacher est devenu le Roi du WTCR pour la seconde fois consécutive, décrochant son deuxième titre de rang en WTCR - FIA World Touring Car Cup.**

1 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 31m18.657s (137.0kph)2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1.403s3 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2.737s4 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.492s5 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR, +6.003sPole position : Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSTour le plus rapide : Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m33.452s (137.1kph)1 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 38m14.552s (136.9kph)2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.563s3 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +5.643s4 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +7.493s5 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +9.291sPole position : 1 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2m29.624s (140.7kph)Tour le plus rapide : Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m33.748s (136.9kph)1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 223 points2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 195 points3 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1774 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1695 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 167Ehrlacher, 25 ans, est arrivé à l'Autodrom de Sotchi pour la finale de la saison avec 36 points d'avance dans sa quête d’un second sacre en WTCR. Alors que sa sixième place dans la course 1 lui a suffi pour coiffer une seconde couronne avant la deuxième manche, la course 2 s'est transformée en un tour d'honneur - à grande vitesse - où le Français a égalé son résultat final précédent au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear.