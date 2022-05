La saison 2022 du WTCR - FIA World Touring Car Cup s'est élancée de manière spectaculaire dans les rues de Pau le week-end dernier, avec les victoires de Néstor Girolami et Mikel Azcona, mais également une grande frustration pour le double champion Yann Ehrlacher, privé de points précieux par la faute d'une crevaison.

Classement WTCR Clean Fuels for All Race of France Course 1 (30 minutes + 1 tour)

1 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 32m03.148s (120.3kph)

2 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +1.239s

3 Yvan Mulller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +2.314s

4 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +2.991s

5 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +6.001s

Tour le plus rapide : Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 1m22.293s (120.7kph)



Classement WTCR Clean Fuels for All Race of France Course 2 (25 minutes + 1 tour)

1 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 31m55.170s (122.1kph)

2 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +3.876s

3 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +4.378s

4 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS +6.563s

5 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR +7.679s

Tour le plus rapide : Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m21.331s (122.1kph)



Classement provisoire du WTCR après la 2e manche sur 20

Goodyear #FollowTheLeader : Néstor Girolami, 49 points

2 Esteban Guerrieri, 42 points

3 Mikel Azcona, 41 points

4 Santiago Urrutia, 30 points

5 Ma Qing Hua, 30 points



Alors que la cité béarnaise accueillait à nouveau des courses de World Touring Car de la FIA pour la première fois depuis 2009 - ainsi que la manche d’ouverture de la Coupe du monde FIA eTCR électrique -, le Circuit de Pau-Ville a attiré des milliers de fans dans des conditions météo chaudes et ensoleillées, contribuant à créer une véritable atmosphère de festival.



Girolami a remporté la Course 1 au volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Son coéquipier et compatriote Esteban Guerrieri a terminé juste derrière, tandis qu’Yvan Muller complétait le podium pour Cyan Racing Lynk & Co.



La victoire d’Azcona dans la course 2 a été obtenue après un départ chaotique, lorsque Norbert Michelisz, son équipier de l’équipe BRC Hyundai N Squadra Corse, est entré en collision avec Attila Tassi (LIQUI Moly Team Engstler). Bien que plusieurs voitures aient été touchées lors de l’incident, la course a rapidement repris, Santiago Urrutia mettant Azcona sous pression au départ, mais sans succès. Ehrlacher était en passe de suivre Urrutia en troisième position, mais une crevaison l’a contraint à rentrer aux stands.



La mésaventure du Français a permis au Chinois Ma Qing Hua de compléter le podium pour Cyan Performance Lynk & Co à l’occasion du retour du pilote chinois au WTCR après deux saisons d’absence. En terminant septième, Girolami est le premier #FollowTheLeader de Goodyear (premier du classement général) avec une étroite avance de sept points sur Guerrieri, Azcona pointant à un point derrière Guerrieri.



Ehrlacher a débuté la défense de son titre en WTCR en terminant quatrième de la course 1, une place devant Ma. Azcona, Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co), Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), Michelisz et Mehdi Bennani ont complété le top 10. Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) a remporté le classement du WTCR Trophy devant Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) et Rob Huff (Zengő Motorsport).



Après avoir raté la quatrième place dans la course 1, Berthon a repris le dessus dans la course 2 devant Guerrieri, Muller, Girolami, Huff, Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) et Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler). Huff a remporté la catégorie WTCR Trophy devant son coéquipier de Zengő Motorsport, Dániel Nagy, et Coronel. Éric Cayrolle, pilote wildcard basé à Pau, s’est classé 14e dans les deux courses.

