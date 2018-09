Rapport de course : Le doublé en WTCR en Chine pour un brillant Thed Björk

Le champion du monde WTCC de la FIA 2017 était […]

Le champion du monde WTCC de la FIA 2017 était dans une forme irrésistible ce week-end, avec des victoires dans les courses 1 et 3, tandis que son coéquipier et directeur d’équipe, Yvan Muller, a remporté la course 2 pour l’équipe YMR.



Après avoir terminé quatrième dans la course 1, les premiers contacts de la course 2 ont laissé Gabriele Tarquini sur la touche. Cependant, le pilote de l'équipe BRC Racing Team Hyundai a rebondi pour finir deuxième derrière Björk dans la course 3, reprenant la tête du classement du championnat avant Wuhan, l'épicentre de l'industrie automobile en Chine, du 5 au 7 octobre. Le festival de courses sur ce circuit urbain marquera l’achèvement de la Golden Week dans le pays, le plus grand marché automobile au monde avec 12 millions de ventes au cours des six premiers mois de 2018.



La cause de Tarquini, quant à elle, a été aidée lorsque Muller a été contraint à l'abandon lors de la course 3 avec des dommages sur sa suspension et une crevaison suite à un contact. L’Italien compte désormais neuf points d’avance sur le Français et huit sur Björk, qui passe de la sixième à la deuxième place.



Esteban Guerrieri a visité le podium par deux fois pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, après deux solides performances. Cependant, l’Argentin s’est vu refuser un troisième top 3 lorsque le contact avec Norbert Michelisz au début de la troisième course du week-end l’a contraint à l'abandon au volant de son TCR Honda Civic Type R.



Mehdi Bennani a signé son retour en forme trois mois après son énorme crash lors de la WTCR Race du Portugal en juin, avec la deuxième place dans la course 2 avec la grille inversée, le Marocain au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing faisant tout pour rester au contact d'Yvan Muller. Denis Dupont a contribué à assurer la présence de quatre marques de course clientes dans le top 4 avant de décrocher son premier podium du WTCR OSCARO avec une belle progression de la sixième à la troisième place lors de la course 3. Vervisch a terminé troisième de la manche d'ouverture de samedi, tandis que Nathanaël Berthon et Aurélien Panis ont contribué à placer quatre Audi Comtoyou dans le top 10 de la course 3 en huitième et neuvième positions, Dupont et Vervisch se classant troisième et quatrième dans cet ordre.



Par ailleurs, le double champion DTM Timo Scheider a raté deux fois le top 10 d'un rien pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, l'équipe allemande ayant travaillé dur pour permettre à Yann Ehrlacher de prendre le départ de la course 3 suite aux dégâts subis lors de la collision avec le Chinois Ma Qing Hua dans le dernier tour de la course 2. Ma, qui, comme Scheider, faisait ses débuts en WTCR OSCARO, s'est montré très prometteur lors de son premier départ avec l'équipe Boutsen Ginion Racing Honda. Cependant, le contact avec Ehrlacher était trop rude pour qu'il puisse prendre le départ de la course 3. Il espère une meilleure réussite à Wuhan la semaine prochaine.



Björk a ajouté le TAG Heuer Best Lap Trophy et le TAG Heuer Most Valuable Driver à ses exploits du week-end, tandis que l’espagnol sur Cupra, Pepe Oriola, a marqué des points pour l’équipe OSCARO by Campos Racing à deux reprises.



Fabrizio Giovanardi est revenu de l'arrière de la grille à la 13e place dans la course 2, ne terminant qu'une place derrière son compatriote Kevin Ceccon, l'autre pilote Alfa Romeo Giulietta de l'équipe Mulsanne. Rob Huff a terminé dans le top six dans les trois courses pour le Sébastien Loeb Racing mais ce fut un week-end à oublier pour Jean-Karl Vernay, du team Audi Sport Leopard Lukoil, qui a été contraint à l'abandon sur sa RS 3 LMS à deux reprises. Zsolt Szabó, du Zengő Motorsport, a débuté la course 1 à partir de la sixième place, son meilleur résultat de la saison, alors qu’Aurélien Comte était le meilleur représentant du DG Sport Compétition sur sa PEUGEOT 308TCR.

