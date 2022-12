Nathanaël Berthon et Gilles Magnus se sont imposés à Djeddah, en Arabie Saoudite, alors que Mikel Azcona a été sacré champion, le tout pour le dernier week-end d'existence dans son format actuel du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

a remporté les lauriers dans la course 1 sur le spectaculaire circuit urbain de Djeddah, tandis que, le coéquipier de Berthon dans l'équipe Comtoyou, sur Audi, a été le premier à franchir le drapeau à damier dans la course 2.etse sont partagé les victoires dans le WTCR Trophy pour les pilotes indépendants.Avec le rivage de la Mer Rouge comme toile de fond, les courses spectaculaires éclairées par les projecteurs ont offert une finale appropriée au double rendez-vous du WTCR au Moyen-Orient, qui a débuté à Bahreïn au début du mois, et a donné l'occasion aux pilotes et à leurs équipes équipées par Goodyear d'entamer la saison 2022 en beauté.Lancée dans les rues de Pau en France en mai dernier, la course au titre WTCR de cette année s'est également arrêtée en Allemagne, en Hongrie, en Espagne, au Portugal, en Italie, dans la région Alsace Grand-Est et à Bahreïn, avant de s'achever en Arabie Saoudite.Avec un avantage de 60 points avant la course WTCR Race of Saudi Arabia, le titre d'Azcona était pratiquement assuré et le pilote espagnol s'est immédiatement mis hors de portée deen réalisant le deuxième meilleur temps lors des qualifications du samedi, alors que le BRC Hyundai N Squadra Corse a remporté le WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams pour la première fois.Une solide campagne a permis àde remporter le WTCR Trophy pour les pilotes indépendants à l'issue de la saison européenne.Outre les victoires de Berthon et Magnus,etont réalisé des performances remarquables à Djeddah, complétant le podium de la course 1. Le wildcard nord-macédoniena également excellé en battantpour la deuxième place dans la course 2. Le wildcard saoudiena terminé 12e et 10e sur l'Audi de Comtoyou Racing.Nathanaël Berthon a décroché sa première pole position de la saison lors des qualifications de la WTCR Race of Saudi Arabia, tandis que Mikel Azcona a été couronné champion (provisoire) du WTCR 2022 sur le circuit de Jeddah Corniche. Berthon, de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, s'est emparé de la pole position alors qu'il était le dernier à s'élancer dans la séance de Q3, éliminant Norbert Michelisz, de la BRC Hyundai N Squadra Corse. Azcona a réalisé le troisième temps mais s'était déjà assuré le titre WTCR après la Q2, lorsque son rival Néstor Girolami n'a pu terminer qu'en 12e.CLIQUEZ POUR L'ARTICLE COMPLET.a converti la pole position en sa deuxième victoire de la saison dans la Course 1, résistant à la pression intense de Norbert Michelisz. Le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport a tenu à distance la Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR de Michelisz tout au long de la course sous les projecteurs du Jeddah Corniche Circuit pour revenir à cinq points de la deuxième place de Néstor Girolami au classement provisoire des pilotes WTCR. La course a été brièvement interrompue par la voiture de sécurité lorsque Attila Tassi a connu un problème de boîte de vitesse sur la grille de départ au volant de sa Honda du Team Engstler de LIQUI MOLY, et devait prendre le départ de la course 2 en pole position. Le nouveau roi du WTCR, Mikel Azcona, avait déjà perdu trois places au profit des Audi de Tom Coronel, Franco Girolami et Gilles Magnus pour se retrouver sixième, tandis que Coronel et Girolami poursuivaient Michelisz. Lorsque la course a repris au quatrième tour, Coronel a laissé passer Franco Girolami pour attaquer Michelisz, qui s'est brièvement rapproché de Berthon avant de commencer à lutter contre l'usure des pneus et les freins chauds. La Hyundai s'est éloignée du leader, alors que Girolami tentait de s'emparer de la deuxième place. Il est entré en contact avec Michelisz alors qu'il voulait s'immiscer à l'intérieur du virage 1 dans l'avant-dernier tour. N'ayant pas réussi à passer, Girolami a ralenti dans la course vers la ligne d'arrivée dans le dernier tour pour rendre la troisième place à Coronel et assurer un triplé Comtoyou. CLIQUEZ POUR L'ARTICLE COMPLET a remporté la dernière course de WTCR - FIA World Touring Car Cup de l'ère actuelle après qu'Attila Tassi, leader de la Course 2 en Arabie Saoudite, a été éliminé dans une collision sur le circuit de Jeddah Corniche. Tassi menait depuis la pole position sur sa Honda Civic TCR LIQUI MOLY Team Engstler. Il a résisté à une attaque d'Esteban Guerrieri de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui a freiné trop tard au virage 1 au deuxième tour et a fait un tête-à-queue. Au tour suivant, Franco Girolami, de Comtoyou Racing, est passé à l'intérieur de l'Elantra N TCR du BRC Hyundai N Racing Team de Nicky Catsburg pour prendre la deuxième place - et a effacé Tassi et Catsburg d'un seul coup. Le Belge remporte ainsi sa troisième victoire WTCR de la saison dans une course qui s'est terminée sous la voiture de sécurité Honda Civic Type R Limited Edition suite à une collision entre Nathanaël Berthon et Rob Huff. L'abandon de Berthon a permis à Néstor Girolami de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de prendre la deuxième place du championnat, devant le nouveau roi du WTCR Mikel Azcona*. CLIQUEZ POUR L'ARTICLE COMPLET 2 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.869s3 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.573s4 Franco Girolami (ARG) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +5.758s5 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +9.430sTour le plus rapide : Berthon, 1m17.052s (161.1kph)1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 32m55.427s (161.3kph)2 Viktor Davidovski (MKD) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS, +0.464s3 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.932s.4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.314s5 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición, +1.570sTour le plus rapide : Magnus, 1m16.986s (161.3kph)2 Néstor Girolami, 254 points3 Nathanaël Berthon, 240 points4 Norbert Michelisz, 222 points5 Gilles Magnus, 210 points