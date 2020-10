Après que Michelisz se soit montré le plus rapide en Q1, Vernay, le jour de son 33e anniversaire, a dominé le shootout de la Q3 de qualification au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, mais une infraction aux limites de piste au virage 5 a entraîné la suppression de son temps de la Q3 et a offert à Magnus la Pole Position DHL pour la course 3.



Mais si le Champion du WTCR Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) et le pilote WTCR Rookie Driver Magnus (Comtoyou Racing) ont décroché les honneurs le jour d'Halloween, les prétendants au titre Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri, qui n'ont pas réussi à dépasser le premier segment qualificatif, ont vécu un enfer.



Le leader du championnat Yann Ehrlacher, pilote Cyan Racing Lynk & Co, était déjà en délicatesse après avoir compris qu'il s'élancerait de la queue du peloton au départ de la Course 1 suite à une pénalité pour changement de moteur avant l'épreuve. Mais, depuis la 13e place sur la grille, il devra également faire face à la concurrence pour remonter les positions dans les courses 2 et 3. "J'ai été sanctionné pour dépassement des limites de la piste lors de mon premier run, puis j'ai rencontré une grosse vibration sur mon avant gauche", indiquait le Français, forcément déçu.



La seule consolation d'Ehrlacher est que son principal rival pour le titre, Esteban Guerrieri, a été plus lent encore, ne se qualifiant qu'en 18e position - ce qui rend difficile pour le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda la tâche de rattraper son retard au championnat. "Ce n'était pas une bonne séance", a déclaré Guerrieri. "Nous n'avons pas un bon potentiel ce week-end, mais nous n'avons pas non plus exploité au maximum ce que nous avions. Mon premier run a été ruiné par une erreur de ma part, puis j'ai commencé à sous-virer, et enfin lors de mon dernier run, j'étais en pneus usés. C'était un peu la pagaille".



Le roi Michelisz de retour au sommet en WTCR

Le héros hongrois Norbert Michelisz, le Champion en titre du WTCR après son triomphe en 2019, a réalisé un temps de 2m05.838s, marquant cinq points et s'assurant la pole position DHL pour la course 1 au volant de sa Hyundai i30 N TCR équipée par Goodyear.



Il s'agit de la première pole position DHL de Michelisz en 2020 et sa première depuis la WTCR Race of Malaysia l'année dernière. Les autres pilotes du top 5 dans ce premier segment de qualification sont Magnus, Vernay, Gabriele Tarquini et Mikel Azcona, le héros local, sur sa CUPRA.



Thed Björk s'est classé sixième, suivi de Nathanaël Berthon, Santiago Urrutia, Luca Engstler et Bence Boldisz. Yvan Muller et Néstor Girolami ont également atteint la Q2, mais Ehrlacher ratait de peu son passage pour la Q2 en échouant à la 13e place. Tiago Monteiro, Aurélien Comte, le pilote wildcard Nicolas Baert, le nouveau venu Josh Files, Tom Coronel, Guerrieri, Attila Tassi et Gábor Kismarty-Lechner n'ont pas réussi eux non plus, et dans cet ordre, à passer ce premier écueil.



Magnus en forme en Q2

Le pilote de l'équipe nationale du RACB, Gilles Magnus, a été le plus rapide des douze pilotes de la session de 10 minutes en Q2, se hissant en Q3 au volant de son Audi RS 3 LMS. Le Belge de 21 ans a été rejoint dans le dernier segment des qualifications par Santiago Urrutia, Nathanaël Berthon - qui s'est hissé à la troisième place en toute fin de séance. Norbert Michelisz s'est classé quatrième après que son temps au tour initialement refusé pour une violation apparente des limites de piste ait été rétabli. Vernay et Björk sont respectivement cinquième et sixième au classement final, suivis de Muller, Tarquini, Engstler et de l'Espagnol Mikel Azcona, dont la le 10e temps lui vaut également la pole position sur la grille inversée pour la course 2. Girolami et Boldizs se sont classés 11e et 12e.



La bataille pour la Q3

Vernay a été le premier à se présenter en piste en Q3, le Français établissant un temps de référence de 2m06.367s. Urrutia était le suivant, l'Uruguayen s'avérant plus rapide dans le premier secteur, plus lent dans le second, plus rapide dans le troisième - puis plus lent dans le quatrième avec un gros blocage de roue au dernier virage, ce qui lui laisse 0,785s de retard sur le temps de Vernay. "Une erreur stupide", a déclaré Urrutia. "Mais bon, j'ai réussi à atteindre la Q3, ce qui est important."



Berthon était le suivant à s'élancer, mais la tentative du Français était stoppée nette quand un arbre de transmission cassé l'a forcé à stopper son Audi du Comtoyou DHL Team Audi Sport en bord de piste. Un coup dur pour le Français, deuxième lors des deux séances d'essais libres, et pour qui le changement de moteur inévitable signifie qu'il prendra le départ de la course 1 en fond de grille.



Björk était ensuite en action. Le Suédois effectuait un gros effort pour se placer en deuxième position derrière Vernay, avec un temps qui lui a laissé 0,438s de retard sur l'Alfa Romeo.



Magnus était donc le dernier pilote à s'élancer. Le Belge, qui s'était montré le plus rapide lors des deux séances d'essais libres, n'a pu signer la même performance au moment crucial. Son chrono était suffisamment bon pour dépasser Björk pour la seconde place, mais il était 0,233s plus lent que Vernay, dont la pole position DHL - et les cinq points ajoutés aux trois qu'il avait marqués en Q1 - était assurés avant sa sanction post-séance.



Le départ de la course 1 de la WTCR Race of Spain sera donné à 9h15, heure locale.