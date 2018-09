Récapitulatif de la saison : #4 Pays-Bas

Alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est en vacances d'été, voici un rappel de ce qui s'est passé lorsque la série a visité Zandvoort pour l'étape néerlandaise du calendrier, lors des traditionnels Jumbo Racedagen.

Le week-end en bref

*Le pilote Audi Vernay rejoint Ehrlacher et Comte du côté des vainqueurs à Zandvoort

*Ehrlacher est le TAG Heuer Most Valuable Driver et le nouveau leader du championnat

*Le héros local Max Verstappen est venu rendre visite aux pilotes du WTCR sur la grille de la course 2

*La plus grosse affluence à Zandvoort depuis que la piste a accueilli le Grand Prix des Pays-Bas

Résumé du week-end

Jean Karl Vernay a conclu un week-end mémorable pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec la première place à l'issue de la course 3 à Zandvoort où plus de 100'000 fans – et la star de la Formule 1 Max Verstappen – ont suivi les débats.

L'équipe Audi Sport Leopard Lukoil Team de Vernay a effectué un changement de moteur durant la nuit, après la cinquième place du pilote tricolore dans la course 1. Mais ce dernier, qui a été pénalisé en partant dernier de la course 2, a remercié son équipe pour son travail avec la Pole Position DHL, qu'il a convertie en victoire.

Après que Yann Ehrlacher a décroché les lauriers dans la course 1, ce fut au tour de son compatriote Aurélien Comte de se retrouver sous les feux de la rampe avec sa première victoire dans la discipline dans la course 2, devenant ainsi le huitième vainqueur différent en 2018 après une performance étincelante.

Comte, au volant d'une Peugeot 308 TCR de l'équipe DG, a terminé deuxième de la course 1 devant Rob Huff et Gordon Shedden, avant de grimper d'un rang dans la course 2 en battant James Thompson sur la ligne à l'issue de cette course disputée à partir de la grille inversée pour le top 10 des qualifications. Sa victoire fait que cinq marques différentes s'étaient alors imposées jusque-là en WTCR OSCARO.

Huff a devancé Frédéric Vervisch pour la deuxième place dans la course 3, alors que Ehrlacher s'est emparé de la première place du championnat devant son oncle Yvan Muller, l'un des nombreux pilotes Hyundai à s'être montrés en difficulté à Zandvoort suite au changement de la BoP.

Paroles de vainqueur

Ce fut une superbe journée, j'étais vraiment motivé après ce qui s'est passé hier", a expliqué Vernay. "Changer de moteur n'est pas toujours bien, nous savions que nous aurions une course à oublier et j'étais le seul pilote jusqu'à ce matin à avoir marqué des points dans toutes les courses. Mais j'ai dit à mon équipe 'ne vous inquiétez pas, nous allons faire la pole et on va gagner', et nous l'avons fait, et c'est assez génial. L'équipe a fait un superbe effort toute la nuit pour remonter la voiture, pour que nous ayons une bonne voiture prête pour les qualifications. Après cela, j'ai fait mon boulot, j'étais assez confiant, l'équilibre de la voiture était bon et j'ai juste essayé d'attaquer et de bien piloter".

Résultats DHL Pole Position Course 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR Vainqueur Course 1 : Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR Meilleur tour Course 1 : Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR DHL Pole Position Course 2: James Thompson (GBR) Honda Civic Type R TCR Vainqueur Course 2 : Aurélien Comte (FRA) PEUGEOT 308TCR Meilleur tour Course 2 : Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS DHL Pole Position Course 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS Vainqueur Course 3 : Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS Meilleur tour Course 3 : Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR TAG Heuer Most Valuable Driver: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

