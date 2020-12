Les restrictions liées à la COVID-19 limitant les activités de Clemente sur la piste, le jeune homme de 18 ans a passé du temps avec le patron de l'équipe, David Burn, à regarder le WTCR pour mieux comprendre les courses de TCR, les connaissances acquises étant mises en pratique lors d'un récent test.



"Le test consistait à s'assurer que nous comprenions ce que la voiture faisait avec différentes combinaisons de pneus et que Mike se sentait à l'aise avec l'équilibre entre les pneus chauds et froids", a déclaré Burn. "Nous avons passé de nombreux mois à suivre les épreuves de WTCR et de TCR Europe afin d'étudier les performances des voitures et de savoir ce que nous recherchions avant le test".



Clemente est prêt à conduire une Honda Civic Type R TCR pour son équipe familiale.



Photo : TCR Australie