Zengő Motorsport s’apprête à vous accueillir quand sera lancée l’activité en piste sur la WTCR Race of Hungary, ce matin.

L’équipe hongroise va donner un accès unique aux passionnés de la WTCR – FIA World Touring Car Cup lors de la séance des Essais Libres 1, à partir de 9h15 CET.



En plus de pouvoir observer toute l’action en piste, les fans suivant la séance sur Eurosport Player ainsi que la page Facebook et la chaîne YouTube de la WTCR pourront écouter le personnel de Zengő Motorsport et des explications de ce qui est fait sur les voitures, quel travail est effectué pour les rendre plus rapides ou mieux adaptées au tracé, les conditions de piste et qui fait quoi dans l’équipe. Davantage de communications radio entre les pilotes Zengő Motorsport et leurs ingénieurs seront diffusées.



Máté Kerekes, Team Manager de Zengő Motorsport, déclare :“Nous donnerons bien sûr le meilleur de notre performance en piste, mais nous ferons aussi quelques essais en vue de la qualification et des courses. Nous allons essayer différentes choses sur les deux voitures dans le but d’en tirer le maximum, comme nous l’avons fait l’année dernière en qualification avec Rob Huff, et faire en sorte de procurer du divertissement à nos fans afin qu’ils voient quelques bons chronos en piste et puissent nous encourager.”



Zengő Motorsport avait placé Huff, titré dans le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA en 2012, en pole position sur la WTCR Race of Hungary l’année dernière, avec une CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear. Cela reste un moment spécial pour Kerekes et son équipe.



“Je rêve de cette pole position presque chaque nuit et j’espère qu’on pourra encore viser le haut de la grille”, dit-il.



Dániel Nagy est le coéquipier de Huff au sein du Zengő Motorsport, basé à Budapest.

