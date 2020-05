Rejet de la F1, autocollants de Priaulx et café avec Zanardi… La deuxième partie du podcast WTCR

-

N'hésitant jamais à se mettre sous les feux de la rampe, l'ultra-charismatique pilote néerlandais, champion automobile, entrepreneur, expert de la télévision et star de YouTube n'a jamais manqué une saison de la FIA World Touring Car depuis que le WTCC a été rétabli en 2005.

Avant le début de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup, à laquelle il participera au volant d'une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, Tom Coronel s'est entretenu avec Martin Haven dans la deuxième partie de son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear.



Et voici un rappel de ce qui est à découvrir...



La première fois au Mans



Les espoirs de la F1 émoussés par le rejet de Arrows



Tomber amoureux de la course automobile



La lutte à plus d'un titre au sein de l'ETCC



Un nouveau foyer



Devenir un leader dans le domaine des voitures de tourisme



Retour à la traction avant aux débuts du WTCC



Progrès en tant que pilote privé



Un pari gagnant pour une victoire au Japon



Le passage au diesel en WTCC



S'associer à Roberto Ravaglia



Les autocollants de Priaulx et boire un café avec Zanardi



Le Japon, une deuxième maison



Du TC1 au TCR



Un optimisme renouvelé avec Comtoyou pour 2020



Le facteur Muller et Tarquini



Les distractions des médias sociaux



Le défi de Dakar



La Formula Nippon, la favorite



Cliquezicipour écouter le podcast, ou suivre ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



La série de podcasts WTCRFast Talkest présentée par Goodyear,fournisseur officiel de pneumatiques du WTCR − FIA World Touring Car Cup.

