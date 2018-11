Rob Huff veut dire aux rookies à Macao de ne pas attaquer trop fort trop tôt lorsque le légendaire Guia Circuit accueillera la finale du championnat inaugural du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO la semaine prochaine.

Huff, qui pilote une Volkswagen Golf GTI TCR pour le Sébastien Loeb Racing, est le pilote le plus titré de l'histoire de Macao avec neuf victoires à son actif. Il est l’un des favoris pour ajouter un nouveau succès lors de la Suncity Group Guia Race, qui se tiendra du 15 au 18 novembre.



"Tout d'abord pour être rapide à Macao, il faut terminer chaque tour de chaque séance d'essais", a déclaré le Britannique, qui a signé sa première victoire à Macao en 2008. "Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils attaquent trop tôt, et ils se mettent dehors. Vous devez avoir du respect que vous ne devez pas forcément avoir sur un autre circuit. Il est facile de trouver la limite [sur les circuits modernes de Formule 1]. À Macao, trouver la limite est la chose la plus difficile. "

