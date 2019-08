Résumé : Brzesinski s’impose en Esports WTCR OSCARO sur le Slovakia Ring

La deuxième épreuve de la saison 2019 de l'Esports WTCR OSCARO de RaceRoom s'est déroulée dimanche soir sur le Slovakia Ring virtuel.

Alors que le Polonais Kuba Brzezinski (en tête sur la photo) a remporté la Course 1 pour Williams Esports, Emre Cihan a tout perdu dans la Course 2 lorsque le pilote turc est sorti de la piste suite suite à un contact avec Alexander Dornieden (Allemagne), futur vainqueur, chutant de la première à la 11e place dans le dernier tour.



Récapitulatif des qualifications : Garcia signe la pole pour Red Bull Racing Esports pour 0.009s

Lors de la qualification la plus serrée de RaceRoom, l'Espagnol Nestor Garcia (Red Bull Racing Esports / Audi) a décroché la pole position laissant Kuba Brzezinski à seulement 0.009s. Julian Kunze, vainqueur du Hungaroring, terminait à 0,3s de la pole position mais à la 18e place seulement, soulignant le caractère serré de l'Esports WTCR OSCARO.



Résumé de la course 1 : Brzezinski remporte la victoire dans le dernier tour

Nestor Garcia a converti la pole position prenant la tête tandis que l'Allemand Michael Raechl (EURONICS Gaming / CUPRA) devançait Brzezinski pour la deuxième place. Et avec le champion en titre slovaque Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda) quatrième, un groupe de tête s'est rapidement formé, et les bagarres s'intensifiaient.



Le Polonais Nikodem Wisniewski était touché par son coéquipier de l'équipe Williams Esports, Moritz Löhner, tandis que le contact entre le Hongrois Gergo Baldi et l'Allemand Tim Jarschel s'est terminé avec Baldi dans le bac à graviers.



Jack Keithley, le leader du championnat, évoluait en cinquième position, mais une erreur inhabituelle de la part du Britannique l'a fait chuter à la neuvième place, alors que le duo allemand Alexander Dornieden - dans sa Lynk & Co - et Julian Kunze ont commencé à remonter dans le peloton.



Derrière le leader Garcia, qui offrait une belle défense, Brzezinski devançait Raechl pour la deuxième place et Bánki saisissait également l'occasion de passer en troisième position. Et le deuxième passait en tête devant Brzezinski dans un dernier tour dramatique.



En effet, alors que Garcia sortait un peu large en entrant dans le virage 1, Brzezinski a pris la ligne intérieure suivi par Bánki, amenant une bataille à trois voitures à la sortie du virage 2. Brzezezinski a réussi son coup pour prendre la tête, tandis que Bánki perdait sa bataille au freinage, se retrouvant derrière Raechl, Garcia terminant deuxième derrière Brzezinski. Pour Garcia et Raechl, c'était le premier podium en Esports WTCR OSCARO.



Dornieden, quant à lui, s'est classé cinquième lors de sa première apparition en 2019. Florian Hasse, Jarschel, Kunze, Keithley et Cihan complètent le top 10 avec le résultat de Cihan qui lui donne la pole position pour la Course 2 en reverse-grid.



Récapitulatif de la course 2 : Cihan dépossédé de la victoire à la suite d'un contact de dernière minute

Emre Cihan a profité de sa pole position pour prendre la tête au départ de la course 2 devant Keithley qui, sous la pression de Tim Jarschel, recevait un contact à l'arrière droit au freinage du dernier virage. Jarschel poursuivait en deuxième position avant qu'Alexander Dornieden ne prenne l'avantage au virage 2, Jarschel se laissant distancer par Florian Hasse après un contact avec Cihan pour tenter de reprendre la position qu'il avait perdue contre Dornieden.



Ce contact a mis Cihan sous la menace de Dornieden - sa meilleure course à ce jour. L'Allemand a essayé de passer, mais Cihan s'est résolument défendu jusqu'au dernier tour, avant qu'un contact par l'arrière faisait sortir le Turc du top 10, tandis que Dornieden s'emparait de la victoire devant Hasse, Jarschel, Kunze, Brzezinski, Bánki, Wisniewski, Löhner, Jack Keithley et Adam Pinczes. Cihan terminait 11e mais avait fait forte impression.



Les espoirs de Baldi, Raechl et Garcia ont pris fin lorsque l'Espagnol a mal jugé son freinage et a heurté ses deux rivaux dans les premiers tours.



Récapitulatif Serveur 2 : Langeveld impressionne, mais Impact Racing Team remporte les victoires

La course du Serveur 2 aurait pu être confondue avec une manche du Serveur 1, étant donné la qualité des concurrents au départ.



Le Français Alexandre Vromant (SDL eSports de Logitech G / Volkswagen) a pris la pole position, mais il a été battu en course par Jan Stange (Impact Racing Team / Lynk & Co) alors que son coéquipier Guillaume Theot complète le podium.



Niels Langeveld, 'vrai' pilote avec Comtoyou Team Audi Sport en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a terminé la course 1 en neuvième position pour prendre le départ de la course 2 en première ligne, avant de rétrograder au classement sous la pression et la conduite parfois musclée de ses rivaux.



Klaus Schulze et Sandor Kenez ont signé le doublé dans leur Audi. Jan Stange s'est classé troisième et Langeveld quatrième.



Le point sur le championnat Esports WTCR OSCARO

Avec plusieurs incidents rapportés aux officiels d'Esports WTCR OSCARO, le classement reste provisoire. Bence Bánki mène devant Tim Jarschel de sept points avec son coéquipier Florian Hasse, de l'équipe EURONICS Gaming de Jarschel, troisième. Nestor Garcia et Jack Keithley complètent le top cinq.



À suivre

La prochaine étape sera le circuit virtuel de Zandvoort aux Pays-Bas, le 8 septembre, pour laquelle les qualifications sont à suivre sur ce lien:http://game.raceroom.com/competitions/942/leaderboard

The post Résumé : Brzesinski s’impose en Esports WTCR OSCARO sur le Slovakia Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.