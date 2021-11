Yann Ehrlacher a parfaitement exploité sa pole position pour remporter la Course 2 de la WTCR Race of Italy, alors que six pilotes restent mathématiquement en lice pour le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup qui se jouera à Sotchi, en Russie, dans trois semaines.

WTCR Race of Italy, Adria International Raceway, 5-7 Novembre, 2021: Résumé

WTCR − FIA World Touring Car Cup, Manches 13 et 14 sur 16



WTCR Race of Italy Top 3 de la Course 1

1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 26m17.538s (120.3kph)

2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.432s

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +3.352s

Pole position:Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Fastest lap:Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.969s (120.4kph)



WTCR Race of Italy Top 3 de la Course 2

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 31m49.017s (120.9kph)

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +3.356s

3 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.092s

Pole position:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m49.347s (123.2kph)

Fastest lap:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



Top 5 provisoire du championnat après 14 manches

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 points

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 164

4 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 157

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 151

Ad

WTCR Vervisch remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Italy IL Y A 2 HEURES

WTCR WTCR Course 2 : Ehrlacher décroche une seconde victoire cette saison IL Y A 5 HEURES