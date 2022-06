Mikel Azcona a quitté ce dimanche un Hungaroring baigné de soleil tout le week-end en tant que nouveau Goodyear #FollowTheLeader de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, après que le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse a décroché sa seconde victoire de la saison avec la manière.

Au volant d’une Hyundai Elantra N TCR, l’Espagnol de 25 ans s’est élancé en pole position de la Course 1 et n’a pas commis la moindre faute pour passer devant Néstor Girolami, d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport’s Néstor Girolami, au classement provisoire de la WTCR.



Le champion en titre Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) a dépassé tardivement Nathanaël Berthon pour prendre la deuxième place de cette course inaugurale. Le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport a terminé sur le podium devant un autre représentant de Comtoyou Audi, Gilles Magnus.



Le Belge de 22 ans avait décroché dix points en réalisant le meilleur chrono sur l’ensemble des trois sessions de qualification, samedi. Il a ensuite devancé Ma Qing Hua pour la quatrième place de la Course 1, avant de terminer la Course 2 en septième position.



Santiago Urrutia a remporté cette seconde course, à la grille de départ partiellement inversée, l’Uruguayen ayant résisté jusqu’au bout à une intense pression exercée par Rob Hutt tout au long des 14 tours. Malgré les efforts du Britannique au volant de sa CUPRA Leon Competición alignée par Zengő Motorsport, Urrutia a conservé 0.380s d’avance sur la ligne avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance, Huff se consolant avec un double succès dans le WTCR Trophy réservé aux indépendants.



La lutte a été presque aussi serrée pour la troisième place entre Girolami et le héros local Norbert Michelisz, l’Argentin offrant lui aussi une défense acharnée à son rival. Ils n’ont été séparés que de 0.745s sur la ligne d’arrivée. Derrière eux, Ma a conclu un autre week-end convaincant à la cinquième place devant Ehrlacher.



Une pénalité de six places sur la grille, à la suite d’un accrochage avec son compatriote Attila Tassi lors du premier rendez-vous de la saison à Pau, avait entamé les chances de Michelisz de signer un bon résultat en Course 1, le champion WTCR 2019 devant se contenter d’une 12e place devant un public l’encourageant bruyamment à chacun de ses passages.



Dániel Nagy a enduré un week-end difficile avec l’équipe locale Zengő Motorsport. Après une casse mécanique ayant entraîné une sortie de piste à grande vitesse durant la seconde phase de qualification, le Hongrois a été bousculé par Tom Coronel en Course 1 et n’a pu faire mieux que 17e. Il a bien tenté de se refaire en Course 2, mais un nouvel accrochage a entraîné de longues réparations et il n’a pas été classé.



De son côté, Tassi, plus jeune des trois Hongrois en piste ce week-end du haut de ses 22 ans, a mené sa Honda Civic du LIQUI MOLY Team Engstler à la 14e place lors des deux courses.



RÉSUMÉ COURSE 1 :



https://www.fiawtcr.com/wtcr-race-1-flash-all-about-azcona-as-spaniard-wins-in-hungary/



RÉSUMÉ COURSE 2 :



https://www.fiawtcr.com/wtcr-race-2-flash-urrutia-fends-off-hungary-huffs-determined-challenge/



LA RÉACTION DES VAINQUEURS

COURSE 1 : Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

“Je suis très contes. Le départ est très important dans ces courses, surtout sur ce circuit. Il est normalement très difficile de dépasser dans le secteur 2. J’ai fait tout ce que j’ai pu dès le départ et essayé de défendre dans le T1 et le T2, car c’est là que des dépassements se produisent normalement. Mais à la fin, nous avons lutté proprement dans ces deux virages et j’ai pris l’intérieur, ce qui est la meilleure position. À partir de là, j’ai essayé de gérer le secteur 2 pour creuser un écart. C’est toujours plus facile quand on est devant et qu’on a de l’air propre, sans voiture devant. À la fin, j’ai essayé d’utiliser cette opportunité et ça a fonctionné. Pas d’erreur, j’ai essayé de maintenir la voiture sur ses quatre roues jusqu’à l’arrivée et je suis très content. Merci à l’équipe, la voiture a fabuleusement bien marché et je dois dire que les pneus ont été fabuleux.”



COURSE 2 : Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

“Ouais, ça a été dur. J’ai entendu quelques pilotes dire que quand ils font la pole position, c’est le tour de leur vie. Là, c’est la course de la vie. Je n’en suis pas sûr car je ne me souviens pas de toutes les courses que j’ai faites, mais je peux vous dire que celle-ci a été très difficile. Dès ke premier tour, je ne pouvais pas commettre la moindre erreur car je savais que Robert était rapide. Avant la course, je l’avais vu dans la première et il avait été très rapide dans le premier tour, alors je savais que si je ne creusais pas un écart, ça allait être compliqué. J’ai pris un bon départ, mais je n’ai pas réussi à faire un écart car il était toujours derrière moi, je pouvais le voir tout près dans mes rétros. Puis il y a eu la safety car. Je me suis dit : OK, ça peut aller dans un sens ou dans l’autre, soit je suis plus rapide, soit je suis plus lent – car on ne sait jamais comment la voiture va réagir après ça. Je devais faire un bon restart et j’ai fait un très bon restart, c’est ce qui m’a donné la victoire à la fin. Mais encore une fois, félicitations à Rob qui a été vraiment très bon, et aussi à Néstor qui avait des kilos [de lest] dans la voiture et était très rapide. Je suis content pour Cyan Performance Lynk & Co. C’est encore une victoire sur ce circuit [après l’année dernière].”



ET MAINTENANT ?

Les manches 7 et 8 de la WTCR – FIA World Touring Car Cup doivent se dérouler au MotorLand Aragón, en Espagne, les 25 et 26 juin.

