Le rapide Espagnol Mikel Azcona était le pilote à battre lors des qualifications de la WTCR Race of Hungary, et a décroché la pole position pour la Course 1 sur le Hungaroring.

WTCR Race of Hungary : classement de la Q3

1 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m52.020s (140,7 km/h)

2 Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m52.148s (140,6 km/h)

3 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m52.344s (140,3 km/h)

4 Esteban Guerieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, pas de temps

5 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, pas de temps

Pole sur la grille inversée pour la Course 2 : Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

WTCR Race of Hungary : les points en qualification

10 points : Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.684s

8 points : Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m51.687s

6 points : Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m51.707s

4 points : Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m51.768s

2 points : Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1m51.804s



Azcona, au volant de la Hyundai Elantra N TCR du BRC Hyundai N Squadra Corse, est sorti vainqueur d’une séance de Q3 à suspense pour battre Nathanaël Berthon sur son Audi Sport RS3 LMS de l’équipe Comtoyou DHL et le champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher.



“C’était très dur, je dois dire”,a déclaré Azcona après avoir obtenu sa première pole position depuis la WTCR Race of Czech Republic à Most l’année dernière.“Tout est très serré et nous sommes tous groupés, mais je suis très heureux de cette première pole position de l’année. Je suis également très heureux pour l’équipe car nous travaillons très dur chaque jour. La voiture fonctionnait incroyablement bien et nous devons utiliser cette opportunité demain pour remporter la victoire. Je sais que ça ne va pas être facile, mais nous allons utiliser cette opportunité et aller chercher le championnat qui est si long.”



Le leader du championnat devant en Q1

Le leader du championnat, Néstor Girolami, a donné le ton avec un excellent temps de 1m51.86s lors de la séance de 20 minutes en Q1, devant le héros local Nobert Michelisz, Berthon et Santiago Urrutia. Parmi ceux qui ont tout juste réussi à passer en Q2, on trouve un autre local, Dániel Nagy, qui passe de justesse avec la 12e place. Gilles Magnus a réussi à passer en 10e position malgré des tours perdus pour violation des limites de la piste, avec Yvan Muller en 11e place.



Thed Björk, qui a été le plus rapide lors de la première séance d’essais libres, a raté sa qualification pour la suite en terminant 13e de la séance. Les autres pilotes qui n’ont pas eu de réussite sont le héros local Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler), Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport), Tom Coronel – qui a réussi un sauvetage brillant sur son Audi au pneu arrière gauche endommagé – et Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler).



Nagy malchanceux en Q2, Magnus en tête

La séance de 10 minutes en Q2 a été interrompue par un drapeau rouge après seulement trois minutes lorsque la Cupra Leon Competición de Zengő Motorsport de Nagy est allée tout droit au virage 1 et a heurté les barrières. Le Hongrois n’a pas été blessé lors de l’impact.



Après la reprise de la séance, Magnus a réalisé un temps de 1m51.684s et s’est qualifié pour la Q3. Il a été rejoint par Erhlacher, Berthon, Azcona et la Honda d’Esteban Guerrieri dans cet ordre.



Ma Qing Hua a tardé à enregistrer un temps et s’est hissé directement à la sixième place. Il n’a pas pu participer à la superpole de la Q3 et a permis à Urrutia, le pilote Lynk & Co, d’obtenir la pole position en grille inversée pour la Course 2, l’Uruguayen se qualifiant en 10e position. L’effort de Ma a fait chuter Muller à la 11e place.



Rob Huff rejoindra Urrutia sur la première ligne pour la course 2, après s’être qualifié en neuvième position. Michelisz, le héros local, a réalisé le septième temps, mais il sera rétrogradé de six places sur la grille de départ de la Course 1 suite à son accident avec Tassi à Pau. Girolami s’est classé à une décevante huitième position, mais partira au moins de la deuxième ligne dans la Course 2.



Guerrieri et Magnus dépassent les limites en Q3, Azcona très rapide

Guerrieri a été le premier à s’élancer lors de la séance de qualification. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport s’est montré un peu trop agressif dans son tour, réalisant un temps de 1m52.086 s. Mais ce chrono a été annulé pour une violation des limites de la piste au virage 11. Azcona était le suivant, l’Espagnol attaquant dur pour signer un chrono de 1m52.020s.



Berthon était le troisième à prendre la piste en Q3. Le Français était plus rapide qu’Azcona dans les deux premiers secteurs, mais a perdu beaucoup de temps dans la dernière partie du tour et a terminé 0.128s plus lentement.



C’était maintenant au tour d’Ehrlacher. Mais le pilote Lynk & Co n’était pas dans le rythme d’Azcona et de Berthon, et affichait 0.324s de retard sur la Hyundai. Ehrlacher a signalé un sous-virage excessif dans sa Lynk & Co.“C’était difficile”,a-t-il expliqué après la séance.“La Q3 l’est toujours et il fait vraiment chaud ici et nous sommes dans la voiture depuis un moment. Ce n’est pas trop grave. Nous avons eu quelques difficultés depuis le début de la saison, nous sommes donc prêts à faire un bon week-end.”



Cela a laissé Magnus, le plus rapide en Q2, à prendre la piste en dernier. Mais le Belge a laissé passer sa chance en sortant large au virage 11, laissant Azcona en pole position pour la course 1. L’ordre final de la superpole était : Azcona, Berthon, Ehrlacher, Guerrieri et Magnus.



Magnus était frustré par son erreur.“La voiture était vraiment rapide”, commente le Belge.“Mais elle n’était pas facile à piloter. Je suis vraiment déçu. J’aurais dû terminer le tour sur un rythme lent, ce que j’ai essayé de faire pour être honnête. Je ne voulais pas prendre de risques, mais l’arrière est parti. Cela aurait été une belle pole car partir en pole est important ici. Je suis déçu de moi-même, désolé pour l’équipe, mais c’est comme ça. Le rythme est meilleur que prévu car ce n’est pas une piste pour nous normalement, et je suis heureux d’être dans le top 10 car après la Q1, je n’étais pas sûr d’y être.”



Girolami reste le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) avant les courses de dimanche. Cependant, l’avance de l’Argentin sur Azcona n’est plus que de deux points. Guerrieri, un autre Argentin, est troisième à trois points de l’Espagnol.



ET MAINTENANT ?

Les manches 5 et 6 de la WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022 doivent se dérouler ce 12 juin aux horaires suivants :



Course 1 :11h20 (30 minutes + 1 tour)

Course 1, podium :12h00 approx.

Course 2 :16h45 (25 minutes + 1 tour)

Course 2, podium :17h20 approx.

Horaires en heure CET, provisoires et susceptibles de changer

