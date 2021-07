La première course de WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le MotorLand Aragon n'avait pas encore eu lieu l'an passé lorsqu'il a été confirmé que la série se produirait à nouveau en 2021 sur le tracé espagnol.

Les travaux d'extension du tracé de l'Adria International Raceway, qui devait accueillir la finale du WTCR en 2020, avaient pris du retard. Le 31 octobre, le MotorLand Aragón a donc été confirmé pour remplacer le circuit italien, deux semaines après le premier événement WTCR d'Espagne.



Les modifications d'Adria avaient déjà été considérablement retardées par la pandémie de COVID-19 et ont encore pris du retard en septembre de l'année dernière en raison de fortes pluies, ce qui a empêché le circuit de recevoir l'homologation obligatoire de la FIA.



Afin de préserver le meeting final de la saison, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, et l'organe directeur, la FIA, ont travaillé en étroite collaboration pour trouver un autre site pour la finale de 2020.



En s'appuyant sur son solide partenariat avec le MotorLand Aragón, Eurosport Events a pu conclure un accord avec le circuit pour accueillir des week-ends de course WTCR consécutifs, bien que séparés d'une semaine complète et utilisant un tracé légèrement modifié, afin de garantir que le calendrier 2020 de six événements puisse être maintenu. Vous trouverez ci-dessous un rappel de qui a gagné quoi.



Les vainqueurs précédents :



WTCR Race of Spain (31 octobre/1er novembre) :

Course 1 : Jean-Karl Vernay (FRA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



Course 2 : Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



Course 3 : Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR Race of Aragón (14/15 novembre)



Course 1 : Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Course 2 : Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Course 3 : Santiago Urutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

WTCR Le pilote le plus rapide en WTCR à Aragon veut aborder les choses intelligemment en Espagne HIER À 10:46

WTCR Coronel veut repartir d’une page blanche au Portugal HIER À 10:26