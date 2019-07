Après s'être imposé sur la Nordschleife qu'il connaissait comm sa poche, le nouveau vainqueur en WTCR / OSCARO Benjamin Leuchter repartira de zéro lorsqu'il abordera le tracé urbain de Vila Real pour la première fois vendredi après-midi.

L'Allemand Benjamin Leuchter, qui a remporté la Course 3 lors de sa manche à domicile du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO le mois dernier, est l'un des neuf membres de la #WTCR2019SUPERGRID à n'avoir jamais couru sur le circuit vallonné du nord du Portugal.



Pour pallier son manque d'expérience, le pilote de Volkswagen SLR, s'est préparé en visionnant les images de la course WTCR du Portugal de l'an dernier, comme il l'a expliqué.



"D'habitude, je regarde d'abord les vidéos embarquées pour me faire une idée du circuit depuis le cockpit. Heureusement, il y a beaucoup de choses de toutes les courses WTCR de l'année dernière. J'étudie les enregistrements depuis les cockpits de Rob Huff et Mehdi Bennani, mes deux coéquipiers sur Golf GTI TCR, avec une attention particulière. J'essaie aussi d'identifier les sections où il est possible de dépasser."

The post Retour aux bases pour le nouveau vainqueur en WTCR Leuchter appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.