Parti de la deuxième ligne de la #WTCR2019SUPERGRID, Ma a été mis sous pression par Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), mais a tenu bon pour remporter la victoire au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



"C'est le mieux que nous puissions obtenir", avait alors déclaré un Ma ravi. "Cette saison a été difficile, je suis donc très heureux de cette victoire. C'est toujours la même histoire quand vous êtes devant : la voiture derrière vous est très rapide ! Il y avait beaucoup de pression, mais j'ai essayé de me calmer pour éviter de partir à la faute".



Le coéquipier de Ma, Kevin Ceccon, a couronné un excellent week-end pour le Team Mulsanne en terminant juste derrière Michelisz en troisième position, ce qui signifie que l'équipe italienne a quitté la Slovaquie avec quatre podiums. Alors que son pays natal, l'Italie, célébrait la fête des mères le 12 mai, Ceccon a dédié cette performance à Michela Cerruti, la directrice des opérations de Romeo Ferraris, qui avait donné naissance à son fils le mois précédent.



Michelisz était également monté sur le podium dans la course 1, prenant la troisième place derrière Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et Ma.



Néstor Girolami a remporté la course 2, devant son coéquipier du team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et compatriote, Esteban Guerrieri, Ceccon concluant en troisième position. Ma a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy, qui venait récompenser son rythme dans la course 3. L'avantage de Girolami sur Guerrieri au championnat n'était plus que de deux petits points.



DHL Pole Position Course 1 :

Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur course 1 :

Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Le tour le plus rapide de la course 1 :

Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position Course 2 :

Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vainqueur course 2 :

Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Tour le plus rapide de la course 2 :

Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

DHL Pole Position Course 3 :

Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur de la course 3 :

Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Le tour le plus rapide de la course 3 :

Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy:

Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver:

Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR