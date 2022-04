Mehdi Bennani se réjouit de revenir en FIA World Touring Car cette saisons après deux saisons pleines de succès en TCR Europe.

Le Marocain a remporté par le passé des victoires en FIA WTCC et en FIA WTCR, devenant ainsi le premier pilote arabe à remporter une course automobile d'un championnat du monde de la FIA, un exploit qu'il avait réalisé lors de la WTCC Race of China en 2014.



Depuis, Bennani, 38 ans, a évolué sous les couleurs de l'équipe du Sébastien Loeb Racing pendant cinq saisons, dont trois en WTCC et deux en WTCR, avant de remporter le titre de champion en TCR Europe au volant d'une Audi RS 3 LMS du Comyotou Racing en 2020.



Mais le Marocain est de retour dans la catégorie supérieure de la réglementation TCR en 2022, au sein de l'équipe belge Comtoyou Team Audi Sport, au volant d'une RS 3 LMS équipée de Goodyear.



Il sera éligible pour le Trophée WTCR, qui met en avant les résultats des pilotes concourant sans le soutien financier d'une marque, via sa division compétition client.



"Le WTCR est une série que je connais bien et il est maintenant temps de voir où nous en sommes à nouveau", a déclaré Bennani. "J'ai passé quelques bonnes années en TCR Europe, nous avons eu une année fantastique en 2020 et nous avons eu de très bons souvenirs ensemble avec Comtoyou. Mais pourquoi ne pas revenir à un niveau mondial et à la meilleure série ?"



Bennani est passé en TCR Europe pour la saison 2020 mais a toujours gardé un œil sur le WTCR et les performances de ses anciens rivaux.



"Les pilotes vont être presque comme quand je suis parti, mais toute la grille est très performante, il est très difficile de dire qu'un des pilotes sur la grille est plus lent que l'autre, ils sont presque comme un seul combattant ensemble, tous essayant d'obtenir la victoire", a déclaré Bennani. "Mais pour bien faire, il faut être régulier et être propre pour marquer beaucoup de points, il faut aussi beaucoup de chance, c'est tout".



"Mais ce qui est bien en WTCR, c'est que la grille est très homogène, les 16 ou 17 premiers se tenant souvent en une seconde. Parfois, vous pouvez carrément inverser la grille d'une course à l'autre et le gars qui est 16e peut être en pole lors de la prochaine course."



La saison 2022 du WTCR débutera au Circuit de Pau-Ville, en France, les 7 et 8 mai.

