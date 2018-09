Retour où tout a commencé pour l’as du WTCR Giovanardi

Fabrizio Giovanardi retournera à Monza ce week-end où son aventure en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a débuté au printemps.

En mars, Giovanardi a testé une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris et a rapidement rejoint l'équipe Mulsanne pour la saison inaugurale du WTCR OSCARO.



Il revient à Monza pour l’avant-dernière manche de la série TCR Europe, une pige exceptionnelle avant le double rendez-vous chinois du WTCR OSCARO qui débutera la semaine prochaine.



«Commencer ce voyage ensemble il ya sept mois était déjà quelque chose de spécial, mais planifier le retour de Fabrizio et de notre Alfa Romeo Giulietta TCR sur leur piste à domicile est tout simplement génial», a déclaré Michela Cerruti, responsable des opérations de Romeo Ferraris.



«Techniquement parlant, notre voiture est bien adaptée aux longues lignes droites de la piste. L'année dernière, lors de la série TCR International Series, nous nous sommes révélés en bonne forme et, compte tenu des progrès réalisés, nous espérons être compétitifs.



"Nous venons de marquer nos premiers points en FTC WTCR, de signer une première ligne et deux podiums dans le TCR Italy, alors nous espérons continuer sur cette lancée."



Kevin Ceccon, le nouveau coéquipier de Giovanardi en WTCR OSCARO, a également roulé pour Team Mulsanne au cours des dernières semaines. Le jeune Italien a raté de peu la pole en TCR Italie à Vallelunga, alors que les ingénieurs de Romeo Ferraris ont travaillé sur diverses solutions techniques en vue des prochains événements WTCR en Chine.

