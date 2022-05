Mehdi Bennani a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant en pointant en tête du classement en Qualification sur la WTCR Race of Germany, hier.

Cette pole position était en effet la première en WTCR – FIA World Touring Cupour le pilote du Comtoyou Team Audi Sport et elle a résulté d’un nouveau record du tour pour le Marocain au volant de son Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear.



“Ce tour a été fou. Presque le tour de ma vie”, a réagi Bennani après coup.“J’avais un très bon équipier [Gilles Magnus] devant moi pour me donner une bonne aspiration ! La voiture semble très bonne sur cette piste, je pense que le développement effectué par Audi et Comptoyou, avec beaucoup d’essais, a payé. Les pilotes savent comment régler la voiture, comment l’exploiter, quel est le niveau de grip.”



Et de poursuivre :“Je n’ai eu qu’à piloter, ce qui n’était pas facile après m’être arrêté pendant trois ans ! Mais ça a bien fonctionné et je pense que la voiture m’a beaucoup aidé. J’ai été très surpris par le niveau de vitesse que nous pouvons avoir dans les courbes rapides. Les virages sont très piégeurs, on est à la limite à chaque fois et je pense que la voiture, avec cette aéro, marche très bien dans ces portions. Alors, oui, ça a vraiment été le tour de ma vie.”

