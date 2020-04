Retour sur les courses mémorables du WTCR 2019 : Course 1, Race of Germany

-

Le pilote du BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, a remporté une belle victoire sur la Nürburgring Nordschleife, en dépassant le poleman Esteban Guerrieri, au premier virage.

À partir de là, Michelisz a creusé un écart de plus d'une seconde afin de se mettre hors de portée d'aspiration face à la Honda Civic Type R TCR de l'Argentin dans la monumentale ligne droite de Döttinger Höhe à la fin du tour. "Mes deux derniers départs ont été plutôt mauvais, alors je suppose qu'on peut en réussir un sur cinq !" déclarait Michelisz.



Derrière, Guerrieri deuxième devant son équipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et compatriote Nestor Girolami, qui était sorti vainqueur d'une bataille titanesque pour la troisième place du podium en début de course.



D'abord dépassé par Frédéric Vervisch dans le premier tour, Girolami a vu sa première manoeuvre de dépassement sur le pilote belge dans Döttinger Höhe être vivement repoussée par ce dernier. Girolami passant brièvement dans l'herbe, et les deux voitures se touchant, c'est Rob Huff, sur sa VW Golf de l'équipe SLR, qui en profitait pour s'infiltrer pour prendre la troisième place.



Mais Girolami parvenait à se défaire de l'Audi de Vervisch, avant de revenir sur Rob Huff qu'il dépassait finalement dans le dernier tour, toujours dans Döttinger Höhe.

