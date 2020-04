Retour sur les courses mémorables du WTCR 2019 : Course 1, WTCR Race of Slovakia

-

Frédéric Vervisch est passé de la neuvième place sur la grille de départ à la victoire pour le Comtoyou Team Audi Sport. Il est passé à la deuxième place à la fin du premier tour avant de dépasser la voiture de Ma Qinghua du Team Mulsanne pour la victoire.

"Super course, super résultat", avait déclaré Vervisch après sa deuxième victoire en WTCR. "Le départ était super, même si j'ai été touché par derrière au virage 3, mais je ne suis pas sorti. J'ai peut-être pris plus de risques que les autres".



Dès l'extinction des feux, Ma prenait un splendide départ depuis la deuxième ligne pour s'infiltrer au milieu des deux pilotes qui s'élançaient de la première ligne, Nicky Catsburg et Norbert Michelisz, et prendre la tête, alors que Vervisch réalisait un fantastique premier tour en gagnant huit positions.



La course a repris au quatrième tour suite à une intervention de la voiture de sécurité et Ma était contraint de défendre sa position de leader. Vervisch effectuait une superbe manoeuvre pour prendre la tête au cinquième tour. "Ma était plus rapide dans la ligne droite, mais j'étais meilleur dans les virages", déclarait le vainqueur.



Alors que Vervisch creusait l'écart, Ma devait maintenant contenir les assauts de Michelisz, qui mettait une grosse pression. Mais le pilote chinois tenait bon et conservait sa deuxième place devant Michelisz, troisième, et Jean-Karl Vernay quatrième après s'être élancé de la septième place sur la grille.

