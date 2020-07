Retour sur une course épique : la WTCR Race of Germany 2019

-

Ce soir, dans le cadre de la série WTCR Rewind, retour sur le week-end de la Race of Germany 2019 sur la redoutable Nordschleife.

Néstor Girolami, Benjamin Leuchter et Gabriele Tarquini, trois pilotes qui ont brillé sur la Nürburgring Nordschleife, se joignent à l'animatrice Alexandra Legouix pour le talk-show en ligne de Eurosport Events, le promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Stefan Ehlen, de Motorsport Network Allemagne, se joint au salon en tant que journaliste expert.



Le dernier épisode deWTCR Rewind, Back to Nürburgring, est disponible à partir de 19h00 CET surFacebook,InstagrametYouTube.

