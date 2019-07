Mikel Azcona espère une belle performance lors de la WTCR Race of Portugal ce week-end, et pas seulement parce qu'il a l'intention de continuer son impressionnant début de saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Sans manche WTCR / OSCARO dans son Espagne natale, Vila Real est l'épreuve la plus proche pour le pilote PWR Racing CUPRA.



"C'est formidable pour moi ", a déclaré Azcona, qui est actuellement sixième au classement WTCR / OSCARO. "Vila Real est à cinq heures de chez moi, donc ma famille est là, quelques sponsors. C'est la première fois que je viens ici, mais l'ambiance au Portugal est proche de celle de l'Espagne et je me sens très bien ici."

The post Rien de mieux qu’une course ‘à domicile’ pour Ascona appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.