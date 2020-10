Après des podiums exceptionnels lors de la WTCR Race of Belgium et de la WTCR Race of Germany, Tassi a terminé en dehors des points dans la course 1 de la WTCR Race of Slovakia et n'a pas pu prendre le départ de la course 3 en raison des dommages subis par sa Honda Civic Type R TCR équipée par Goodyear lors d'un incident dans la course 2.



Le résident de Budapest s'est exprimé avant la WTCR Race of Hungary de ce week-end : "Il y a du chemin à parcourir après la fin décevante du week-end en Slovaquie, mais il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que ma propre course."



"Je suis triste de ne pas pouvoir participer à la course en présence de mes fans locaux, mais j'espère en tout cas leur faire honneur.



"Nous avons constaté que nos rivaux avaient haussé leur rythme et sont très performants, il est donc difficile de savoir comment nous comparer aux autres. Mais la configuration du circuit devrait convenir à la Civic Type R TCR, donc j'ai hâte de voir ce que le week-end nous réserve".



Tassi fait partie de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport avec son coéquipier Tiago Monteiro.