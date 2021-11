Gabriele Rizzo aimerait que Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini terminent la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur une bonne note.

Le directeur de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse pense que ce serait l'adieu parfait pour le légendaire pilote italien Tarquini, qui se retirera de la compétition à plein temps après la WTCR VTB Race of Russia.



"Nous avons la chance de finir en beauté lors de la dernière manche de la saison en Russie", a déclaré Rizzo. "C'est l'épreuve à domicile pour notre sponsor principal historique LUKOIL, les remercier avec un résultat important est l'objectif de toute l'équipe. En fin de compte, nous voulons terminer 2021 sur un résultat positif et donner à Gabriele les adieux qu'il mérite. Notre objectif est de tirer tout le potentiel de la Hyundai Elantra N TCR ; nous savons que nous avons les moyens de nous battre pour les podiums et les victoires."



Comme son coéquipier Michelisz, l'Autodrome de Sotchi est un territoire inconnu pour Tarquini : "Ce sera complètement différent pour moi, car ce sera ma dernière course en WTCR. Après trois petits circuits, nous sommes de retour sur une piste plus longue et ce sera agréable de piloter sur le Sochi Autodrom. Je n'y ai jamais couru dans le passé, donc j'étudie beaucoup de vidéos embarquées des événements précédents là-bas pour me préparer à cette course. Je vais beaucoup apprécier ce circuit, et mon objectif est de monter sur le podium pour ma toute dernière course."

