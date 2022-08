Gabrielle Rizzo, le team principal du BRC Hyundai N Squadra Corse, souligne l'importance du travail d'équipe en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'équipe italienne a terminé le week-end de la WTCR Race of Alsace GrandEst au début du mois avec 57 points d'avance et tente de remporter la WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams pour la première fois.



Mikel Azcona, quant à lui, est en tête du classement des pilotes avec 35 points d'avance sur une Hyundai Elantra N TCR gérée par le BRC, preuve supplémentaire des résultats obtenus par l'équipe en 2022.



Et Rizzo a profité de son résumé post-WTCR Race of Alsace GrandEst pour louer les efforts de toutes les personnes et organisations à l'origine de la série de succès WTCR de l'équipe cette saison.



"Nous entrons dans la pause estivale en regardant quelques jours de repos tant attendus, et je voudrais adresser mes remerciements spécifiquement à toutes les personnes qui ne sont pas ici mais qui ont un rôle dans ce succès",a déclaré Rizzo."Au personnel de Hyundai Motorsport Customer Racing pour son incroyable soutien, ainsi qu'à notre top management et à tous nos collègues de l'entreprise qui nous suivent et nous soutiennent avec une compétence et une passion extraordinaires. Ceci, autant que notre travail sur l'épreuve, ont rendu ces résultats possibles."

