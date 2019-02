RoadToMalaysia : Double affiche FIA WTCR / FIM EWC pour enthousiasmer les fans de la voiture et de

Le décor est planté pour un spectaculaire et époustouflant festival de sport mécanique en Malaisie. Du 13 au 15 décembre 2019, le Sepang International Circuit accueillera de l'action haute vitesse sur deux et quatre roues.

A l'occasion de la soirée des PETRONAS SIC Motorsports Association of Malaysia Awards 2018 à Kuala Lumpur hier (12 février), à laquelle assistaient des invités très spéciaux YAB Tun Dr. Mahatir Mohamad, le Premier Ministre de Malaisie, et YABhg Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, la femme du Premier Ministre de Malaise - il a été annoncé que le Sepang International Circuit présentera deux séries de sport mécanique de première classe mondiale grâce au promoeur Eurosport Events, et sous l'égide de la FIA et de la FIM.



Le samedi 14 décembre, la première édition des 8 Heures de Sepang - qui débutera à la lumière du jour et se terminera de nuit - constituera la deuxième manche du championnat d'endurance moto FIM 2019-2020.



Le jour suivant, dimanche 15 décembre, se tiendra la finale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019. La date a été choisie à l'issue de la commission des voitures de tourisme de la FIA et attend désormais l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile le 7 mars.



La dernière des trois manches de la WTCR Race of Malaysia se tenant sous la lumière des projecteurs à 19h00 heure locale, l'épreuve marquera la première course de nuit du WTCR / OSCARO et constituera un rendez-vous spectaculaire lors de ce week-end décisif pour le titre.



Ce sera la première fois que le Sepang International Circuit accueillera de la compétition auto et moto le même week-end. Ce format excitant donnera lieu à l'introduction d'un timing unique qui permettra aux officiels du circuit de préparer la piste de 5.543 km aux critères de sécurité spécifiques des deux disciplines tels que spécifiés par leurs instances gouvernantes, la FIA et la FIM.



Par conséquent, la piste sera réservée aux essais libres et aux qualifications du WTCR OSCARO et de l'EWC les jeudi et vendredi 12 et 13 décembre. Les 8 Heures de Sepang pour les pilotes motos se disputeront le samedi 14 décembre suivies des trois courses du WTCR OSCARO le dimanche 15 décembre, soit les manches décisives pour le titre de la saison 2019 du WTCR OSCARO.

