L'un des pilotes les plus assidus en FIA World Touring Car, et surtout l'un des pilotes au palmarès les plus prestigieux de la discipline, est de retour en WTCR en 2021 : Rob Huff rejoint en effet le Zengő Motorsport pour la saison qui s'ouvrira début juin sur la Nordschleife.

Huff, vainqueur du championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) de la FIA en 2012, avait conclu la saison 2019 du WTCR avec 350 départs en World Touring Car et 31 victoires de course à son actif. En 2021, le pilote britannique pilotera une CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear pour le compte de l'équipe hongroise, qui est également représentée par Mikel Azcona, Bence Boldizs et Jordi Gené.



Rob Huff était déjà sur la grille de départ lorsque le WTCC a été relancé lors de la saison 2005 et a toujours été présent dans les courses de voitures de tourisme de la FIA depuis, excepté en 2020 où il s'est concentré sur le prestigieux championnat TCR Scandinavia Touring Car (STCC), où il a remporté le titre.



"Je suis vraiment heureux de revenir en WTCR et avec Zengő Motorsport, une équipe que je connais depuis longtemps", a déclaré le pilote de 41 ans. "Je sais que la CUPRA est une voiture compétitive. Elle partage certaines parties du châssis de la Volkswagen que j'ai aidé à développer il y a deux ans, et j'ai également passé la majeure partie de l'année dernière à me battre contre elle en Suède, donc ce sera génial d'être au volant d'une à la place."



"Piloter pour une équipe hongroise sera également spécial. J'ai toujours été très bien accueilli et suivi par les fans hongrois. C'est bien de faire le lien avec eux et de piloter pour la principale équipe de course du pays. C'est aussi génial de revenir avec CUPRA. Ils ont lancé ma carrière au Royaume-Uni, et la nouvelle voiture est sans aucun doute une candidate au titre. Nous savons que ce sera difficile, car les autres constructeurs ont eux aussi travaillé dur pour améliorer leur voiture. Mais notre objectif sera de faire de notre mieux et d'espérer avoir une chance de jouer le titre à la fin de la saison."



"La cerise sur le gâteau serait pour moi d'enrichir mon palmarès à Macao, avec une voiture que nous savons capable de nous mener à la victoire, et d'ajouter une nouvelle victoire aux dix que je compte déjà sur le circuit le plus difficile du monde."



Zoltán Zengő, le patron de l'équipe Zengő Motorsport, se réjouit bien évidemment de l'arrivée de Rob Huff dans ses rangs : "Je suis très heureux que nous puissions accueillir un champion du monde dans notre équipe. J'espère qu'il est clair pour tout le monde que ces deux derniers mois, nous ne disions pas n'importe quoi ! Notre objectif est de remporter le titre des pilotes et celui de l'équipe. Notre équipe allie jeunesse et expérience, et nous pensons que cette combinaison nous apportera le succès. Je voudrais remercier tous ceux qui croient en nous, et je voudrais dire merci à Eurosport Events et CUPRA. Tous ceux qui sont prêts à nous soutenir pour créer l'histoire ensemble sont les bienvenus à nos côtés."

