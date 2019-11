Roi de Macao, Huff n’abandonne pas ses espoirs de pole en WTCR

Rob Huff n'abandonne pas ses espoirs de DHL Pole Position à la WTCR Race of Macau, bien qu'ayant conclu les Qualifications 1 à la septième place au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du SLR VW Motorsport.

Le nonuple vainqueur à Macao révèle qu'un problème sur sa voiture a été décelé lors des vérifications d'usage à l'issue de la première séance qualificative. Ce souci technique a été résolu, et Huff a donc bon espoir d'être mieux placé lors des Qualifications 2, à 13h35, heure locale.



"C'est dommage que nous n'ayons pas pu jouer la pole, mais heureusement, l'équipe a trouvé un problème sur la voiture après les qualifications, ce qui signifie que nous allons avoir une nouvelle opportunité, au moins en Qualifications 2,” explique Huff.



"Je pense que battre les Hyundai et Lynk & Co va être ardu, nous ne pouvons pas égaler leur rythme dans le premier secteur, mais je vais quand même faire de mon mieux et espérer atteindre au moins le top 5 afin de nous donner les meilleues chances de nous battre pour la victoire n°10 ce dimanche."

