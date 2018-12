Rookie numéro un : les médias du WTCR votent pour Ceccon

Kevin Ceccon a été élu meilleur pilote rookie de la saison 2018 par un panel de médias internationaux couvrant le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Les représentants des médias ont été invités à sélectionner le pilote rookie, sans expérience précédente du Championnat du monde de voitures de tourisme FIA, ​​qui les a le plus impressionné en 2018.



L’Italien Ceccon, qui a fait ses débuts en WTCR OSCARO en Slovaquie et a remporté une première victoire marquante lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, a obtenu la majorité des votes devant Aurélien Comte, Jean-Karl Vernay et Benjamin Lessennes.



Medhi Casaurang-Vergez, deAUTOhebdo, a déclaré: «Pour un jeune pilote qui n’a absolument aucune expérience de la voiture de tourisme, il a été très rapide. Il a apporté à son équipe passionnée, italienne et surtout petite, une victoire émouvante au Japon, qui était totalement méritée. ”



András Lantos du site hongroisWTCBlog.hua écrit: «Sans historique du WTCR, Jean-Karl Vernay aurait pu être la meilleure recrue, mais il possède d'énormes connaissances sur les voitures TCR. De son côté, Kevin Ceccon a obtenu un podium, une pole, une victoire et de nombreux points avec Alfa Romeo sans aucune expérience de la voiture de tourisme. ”



Antonio Caruccio, deAutosprint, a déclaré à propos de sa compatriote Ceccon: "Pas de test, pas d'expérience de la traction, pas de course depuis octobre 2017, une première victoire, trois Q2 d'affilée, une pole position, une victoire, le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver..."



Cependant, Markus Lüttgens deMotorsport-Total.coma voté pour Comte. L’Allemand a expliqué sa décision: «Un choix difficile, mais Comte m’était assez inconnu avant la saison, mais c’est un pilote de top niveau.»



Hans van Onsem deAutosport.bea choisi son compatriote Benjamin Lessennes. "Malgré son jeune âge et son manque d'expérience évident par rapport à ses collègues, il a fait un excellent travail en s'adaptant très rapidement à des pistes nouvelles pour lui, et en se montrant très performant en essais."



Rappel du vote des médias du WTCR

Pilote de l'année: Gabriele Tarquini

Équipe de l'année: YMR

Course de l'année: WTCR JVCKENWOOD Race of Japan Race 3

Moment de l’année: le retour de Tiago Monteiro

Recrue de l'année: Kevin Ceccon



Avec nos remerciements à: Tamara Aller, Michael Bräutigam, José Caetano, Antonio Caruccio, Medhi Casaurang-Vergez, Francesco Corghi, Neil Hudson, Jean-Christophe Labrunye, François Lamarche, András Lantos, Jacques Leunis, Markus Lüttgens, Szilvia Magyar, Fábio Mendes, Pedro Mendes, David Noels, Mattias Persson, Jean-Luc Taillade et Hans van Onsem

