L'Autrichien de 19 ans a décroché pour meilleur résultat du week-end une 14e place dans la course 2, marquant des points pour ses débuts dans la série au volant d'une Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.



"Nous avons beaucoup progressé et nous avons beaucoup réduit l'écart avec les meilleurs chronos, je suis donc assez content de cela et mon pilotage n'a pas été trop mauvais", a déclaré Gruber, qui était également éligible pour la catégorie Rookie WTC. "Je dois dire merci à Hyundai et au Team Engstler. C'était un honneur pour moi de courir ici".



Avec Catsburg, qui n'a pas pu participer à la course en Hongrie en raison d'un engagement pris antérieurement, et qui revient dans le giron de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing pour la WTCR Race of Spain la semaine prochaine, Gruber se concentrera sur son programme en ADAC TCR Allemagne.