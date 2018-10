Sa réussite à Zandvoort booste Ehrlacher au Japon en WTCR

Ehrlacher a enduré une série difficile récemment avec sa Honda, mais aborde la piste maison du constructeur japonais avec un optimisme renouvelé pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

“Je suis très excité de courir à Suzuka devant le public national de Honda, et de lutter sur ce circuit légendaire”,dit le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.“Parmi les circuits du calendrier WTCR, Suzuka est le plus similaire à Zandvoort, qui est celui où j’ai gagné et suis monté sur le podium lors des trois courses, donc j’ai confiance de pouvoir trouver d’entrée un bon rythme avec la Civic Type R TCR et de faire un week-end solide, afin de pouvoir oublier totalement les résultats décevants de Wuhan.”

Suzuka et Zandvoort ont été dessinés par le même architecte, John Hugenholtz.

