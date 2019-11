Sabino, de l’Esports WTCR OSCARO au Grand Prix de Macao

Lei Sabino, qui a récemment fini deuxième des qualificatifs Asie/Océanie en Esports WTCR OSCARO, va courir pour de vrai en Macau Touring Car Cup ce week-end.

Au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR exploitée par l'équipe locale SLM Racing Team, Sabino courra dans la catégorie de plus de 1950cc avec le soutien de son équipe de sim-racing, Macau e-Motorsports.



“Après avoir remporté mes premières courses de sim-racing, je voulais vraiment en tenter une vraie, sur circuit,” déclare Sabino. “J'ai loué une Formule 4 pour découvrir ce qu'est la course, puis j'ai décidé de courir cette année car un ami m'a invité à tester une voiture de tourisme et ça s'est bien passé.”



“Passer de l'écran au cockpit n'a pas été si difficile. En fait, ça a marché pour moi. Je n'arrivais pas à croire que je puisse régler une voiture moi-même, même si j'ai un peu appris à le faire grâce au sim-racing.”



“Pour ma première course, j'ai essayé de régler la voiture et de deviner ce qui allait se passer. J'ai fait des essais et ça a fonctionné pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai pas le sentiment que [ça ait été] très difficile. Je prends juste du plaisir à chaque fois que je suis au volant. Mais c'est toujours un nouveau challenge pour moi.”



L'Indonésien Andika Rama Maulana a vaincu Sabino pour la qualification en vue de la finale malaisienne de l'Esports WTCR OSCARO le 14 décembre, via la zone Asie/Océanie.

