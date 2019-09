Sami Taoufik, le nouveau Mehdi Bennani en WTCR ?

Le jeune Marocain Sami Taoufi suivra les traces de son illustre compatriote Mehdi Bennani, alors qu'il s'alignera au départ du TCR Allemagne ce week-end.

Taoufik a rejoint l'équipe Comtoyou Racing pour la finale ADAC TCR Allemagne au Sachsenring. Il pilotera également pour l'équipe belge - double vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec Frédéric Vervisch -, lors de la finale du TCR Europe à Monza le mois prochain.



Vainqueur du titre européen de karting CIK-FIA en 2017, Taoufik a construit son expérience en monoplace ces derniers temps mais passera sur une Audi RS 3 LMS pour ses débuts en ADAC TCR Allemagne.



Bennani, vainqueur en WTCR / OSCARO et membre de l'équipe SLR VW Motorsport, a également couru en monoplace avant de passer avec succès aux courses FIA World Touring Car.



De son côté, le fondateur et propriétaire du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, René Münnich, participera à une Honda Civic Type R TCR de son équipe aux courses du Sachsenring. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est actuellement deuxième du classement par équipe du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté by OSCARO avec cinq victoires à son actif en 2019.

