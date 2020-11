Le jeune homme de 25 ans, qui a quitté son Argentine natale pour s'installer à Barcelone au début de l'année pour son programme combiné d'épreuves WTCR et TCR Europe, connaît bien le site de la WTCR Race of Aragón pour y avoir remporté une épreuve CER espagnole en 2018.



"Mon objectif ce week-end est d'être dans le top 15 de toutes les courses", a déclaré le pilote de la Hyundai i30 N TCR de Target Competition. "Le Hungaroring a été particulièrement difficile parce que c'était mon premier week-end en WTCR et que nous avions une piste mouillée aux essais et en qualifications. En course, c'était quelque chose de complètement différent et j'ai dû m'adapter, ce qui était assez difficile. Maintenant, j'ai un peu d'expérience, donc je pense que je suis mieux préparé pour ce défi".



"MotorLand Aragón est un circuit très amusant avec des virages rapides et des virages lents, en montée et en descente, donc un peu de tout", continue-t-il. "Il y a beaucoup de virages, ce qui rend la tâche très difficile, surtout pour les qualifications, parce qu'il y a beaucoup de virages à prendre correctement et qu'une erreur peut vous coûter beaucoup de places. Mais j'aime beaucoup la piste, c'est vraiment amusant à piloter et c'est sûr que ce sera amusant ce week-end".R



Revenant sur son week-end de WTCR Race of Hungary, Sapag a déclaré "Il est certain que tout le monde est vraiment performant en WTCR. Ce sont des pilotes qui font des courses très accrochées et c'était vraiment bien d'y participer. J'ai acquis de l'expérience avec les pneus, leur gestion et leur fonctionnement en course. À chaque course, j'étais un peu plus rapide et c'était bien d'apprendre à connaître la voiture avec le pneu et comment se déroulent les courses".