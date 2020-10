Le pilote de 25 ans sera engagé en tant que pilote wildcard lors de la WTCR Race of Hungary cette semaine dans une Hyundai i30 N TCR alignée par l'équipe Target Competition et prévoit de participer ensuite à la WTCR Race of Italy le mois prochain.



Vainqueur de course dans la catégorie TC2000 en Argentine, Sapag est passé au Súper TC2000 cette saison, la catégorie dans laquelle Girolami, Guerrieri - et José María López avant eux - ont tous obtenu des succès. Il participe également au TCR Europe et a obtenu une huitième place lors de ses débuts sur le Circuit de Barcelona-Catalunya le week-end dernier.



"Il est certain que ce sera un week-end difficile car je n'ai roulé sur le Hungaroring que sur le simulateur, jamais dans la vraie vie", a déclaré Sapag. "J'ai une certaine expérience de la Hyundai maintenant, mais je dois m'habituer à la piste et je sais que ce sera difficile. De plus, le niveau est très élevé dans le WTCR, mes objectifs vont donc être de m'adapter à la catégorie et d'essayer d'être à la hauteur des autres pilotes. Je veux aussi commencer à connaître le WTCR et m'améliorer à chaque séance et être meilleur à chaque fois que je vais en piste et être plus proche des autres pilotes".



Argentine puissance trois

L'arrivée de Sapag sur la liste des engagés à la WTCR Race of Hungary aux côtés de Girolami et Guerrieri signifie que trois pilotes argentins seront en action. "Je les connais, nous avons fait une petite course de kart et ce sont des gars sympas", a déclaré Sapag. "Ils sont rapides et en Argentine, ils ont été très bons, y compris en WTCR. C'est bien de les connaître parce qu'ils vont, je l'espère, me donner quelques conseils".



Haut niveau

"Je ne veux pas prédire de résultats parce que le niveau du WTCR est élevé mais le Súper TC2000 a un bon niveau aussi", a déclaré Sapag. "Les voitures sont également à traction avant et ont beaucoup de puissance et d'aérodynamisme. Elles sont délicates à piloter et la voiture est très exigeante. Il faut être très précis avec la voiture pour être rapide et cela nous aidera en Europe lorsque nous ferons des courses en traction avant également. En Argentine, les pilotes vous amènent à vous battre et vous mettent à l'épreuve. C'est une bonne catégorie, c'est très intense et dur et je m'attends à la même chose en WTCR".



La WTCR Race of Hungary se déroulera du 16 au 18 octobre sur le Hungaroring.



Photo : TCR-series.com