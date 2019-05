Seconde Qualification WTCR : Muller en Pole DHL pour la Course 3

Yvan Muller s'élancera de la Pole Position DHL pour la Course 3 de la WTCR Race of Netherlands, après avoir terminé en tête de la qualification du dimanche matin à Zandvoort.

Le Français a été impressionnant dans la Q3 disputée sur un seul tour avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing, réalisant un chrono de 0.44s plus rapide que celui de son plus proche suivant, son équipier Yann Ehrlacher.

Autre pilote Cyan Racing et vainqueur de la Course 1, Thed Björk a remporté la Q1 de 20 minutes devant Norbert Michelisz et Johan Kristoffersson. Comme d'habitude, les 12 premiers seulement passant en Q2, plusieurs têtes d'affiche de la #WTCR2019SUPERGRID ont été éliminées d'entrée.

Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen) s'est qualifié de justesse avec le 12e temps mais Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) a manqué le coche en signant le 13e, tout comme le vainqueur inaugural du WTCR / OSACRO, Gabriele Tarquini, avec le 14e, Jean-Karl Vernay le 16e, Andy Priaulx – qui s'était qualifié troisième pour la Course 1 de samedi – le 17e et Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) le 20e.

Les 12 qui s'étaient assuré une place en Q2 avaient dix minutes pour intégrer le top 5 pour s'affronter ensuite sur un tour en Q3. Björk a encore été le plus rapide, son équipier Yvan Miller sautant sur la deuxième place dans sa dernière tentative. Les autres qualifiés ont été Michelisz, Augusto Farfus et Yann Ehrlacher, Mikel Azcona (PWR Racing) – sur le podium de la Course 1 – étant le premier éliminé avec son sixième temps.

Le classement étant chamboulé dans les derniers instants, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) s'est retrouvé dixième, le pilote de la Honda Civic Type R TCR décrochant ainsi la DHL Pole Position pour la Course 2 à grille inversée.

Björk ayant choisi de s'élancer troisième pour la phase finale, Michelisz a opté pour partir premier et le Hongrois a fixé un chrono de référence en 1m44.734s. Muller a suivi, le quadruple champion du monde des Voitures de Tourisme se montrant nettement plus rapide – de 0.580s.

Muller avait placé la barre haut pour Björk et le Suédois n'a pas eu de réponse à un rythme aussi élevé. Son temps a été de 0.502 plus lent que celui du Français, et 0.078s seulement devant celui de Michelisz. “Fantastique”, a dit Björk dans la radio, au sujet du chrono de Muller, en rentrant au parc fermé.

Ehrlacher, neveu de Muller, a été le suivant en piste et suffisamment rapide pour prendre la deuxième place, à 0.443s de son oncle. Farfus a été le dernier à s'élancer, mais le Brésilien n'a pu réaliser un chrono compétitif et a terminé cinquième.

Muller restait donc le plus véloce devant Ehrlacher, Björk, Michelisz et Farfus.

La Course 2 de la WTCR Race of Netherlands débutera à 13h15, heure locale, la Course 3 étant prévue à 16h35.

