Avant de porter son attention sur la quête d’une victoire à domicile en WTCR − FIA World Touring Car Cup, au MotorLand Aragón la semaine prochaine, le vainqueur de la WTCR Race of Hungary, Mikel Azcona, court en ETCR FIA eTouring Car World Cup avec Hyundai Motorsport N.

Le Circuito del Jarama accueille ETCR Race of SP jusqu’à demain (samedi) et Azcona en est l’un des favoris au volant d’une Hyundai Veloster N ETCR.



“Jarama est un très vieux circuit, j’y pilote depuis 2012 et c’est l’un de mes favoris en Espagne”, a dit Azcona, actuel Goodyear #FollowTheLeader en WTCR (leader du championnat.“Ça va être un gros défi avec la voiture électrique. J’ai beaucoup d’expérience des moteurs à combustion ici, mais ce sera une première pour moi avec cette énergie. Il y a de gros vibreurs et avec ces voitures, il faut être prudent dans ces conditions. Il y a un peu de pression, car on veut toujours bien faire dans son pays, mais nous faisons de bons progrès course après course. Je suis très optimiste.”



Norbert Michelisz, équipier d’Azcona au sein de la BRC Hyundai N Squadra Corse en WTCR, sera lui aussi présent sur le célèbre tracé non loin de Madrid, sur une autre Hyundai Veloster N ETCR – tout comme les anciens vainqueurs en WTCR Nicky Catsburg et Jean-Karl Vernay.

