Au volant de sa RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, embarquant les 60 kilogrammes de poids de compensation, auxquels s'ajoutent 20 autres kilogrammes selon les termes d'une dérogation pour l'utilisation de l'ECU de la génération précédente, Coronel est arrivé sur le Hungaroring armé pour un week-end difficile.



Et sa tâche a été rendue encore plus difficile lorsqu'il a été gêné lors des qualifications par des problèmes d'embrayage et de différentiel.



Néanmoins, il a terminé dans le top 15 dans les courses 1 et 3 et était en route pour obtenir davantage de points dans la course 2, mais un drive-through - résultat de collisions séparées avec Gabriele Tarquini et Luca Engstler - l'a fait descendre à la 17e place à l'arrivée.



"Mes départs ont été bons, j'ai pu reprendre des positions", a déclaré le Néerlandais, qui occupe la deuxième place du WTCR Trophy après 10 courses. "C'était positif, tout comme le fait que nous ayons quand même marqué quelques points".