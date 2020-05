Sensations à Suzuka : Monteiro revient aux affaires après sa blessure et signe un top 15

-

Alors que l'émission WTCR All Access concernant la WTCR of Japan est rediffusée sur le site FIAWTCR.com aujourd'hui, voici un retour sur un autre moment sensationnel de cette édition 2018, lorsque Tiago Monteiro signait un exploit qui semblait impossible.

Après avoir été acclamé la veille par ses collègues du WTCR avec une haie d'honneur chargée d'émotion, Monteiro a conclu son retour de blessure par une arrivée dans les points, révélant par la suite qu'il pensait rêver alors qu'il se dirigeait vers la grille de départ.



Monteiro n'avait pas couru depuis la course WTCC d'Argentine du 16 juillet 2017, mais il est revenu avec une 15e place dans sa Honda Civic du Boutsen Ginion Racing, 468 jours plus tard.



"C'est un sentiment formidable d'être de retour", a-t-il déclaré. "Comme je l'ai déjà dit, tout le week-end a été très chargé en émotions, et très excitant, et je profite vraiment de ce moment. Le tour de mise en grille était en fait très tendu, c'était assez étrange. J'ai eu l'impression de rêver, de ne pas être vraiment là et en même temps, j'ai eu l'impression que c'était il y a deux ou trois semaines [que j'avais pris le départ d'une course pour la dernière fois]. C'était très surréaliste. Ensuite, dans la course, les sensations étaient habituelles, vous faites votre truc. J'ai juste fait ma course, pour comprendre la voiture, j'ai essayé d'attaquer et de m'amuser. Et je l'ai fait. J'ai pris du plaisir."

